X Factor e Italia’s Got Talent verso la cancellazione: le scelte di Sky

Il futuro dei talent show X Factor e Italia’s Got Talent non appare così roseo. I due longevi programmi, secondo le ultime indiscrezioni diffuse da TvBlog, potrebbero presto chiudere i battenti. L’emittente che, ad oggi, li trasmette, Sky, non avrebbe intenzione di produrre nuove stagioni degli show per una ragione particolare: ecco quale.

X Factor e Italia’s Got Talent sono due dei programmi di punta di Sky, seguiti e apprezzati dal pubblico. O almeno così era fino a qualche tempo fa. Purtroppo però sembra che Sky abbia preso una drastica decisione. Secondo TvBlog ci sono buone probabilità che i due talent vengano presto cancellati. Il motivo? La piattaforma televisiva non avrebbe più intenzione di sborsare fior di quattrini per produrli. Si tratta infatti di programmi molto costosi che, recentemente, non hanno garantito grandi ritorni in termini economici all’azienda.

C’è da puntualizzare che quest’ultima, negli ultimi tempi, ha sofferto molto a causa della concorrenza e del fatto che non trasmette più il calcio in esclusiva. La mancanza di introiti derivanti dagli eventi sportivi starebbe costringendo l’emittente a fare grossi tagli a discapito di programmi, appunto, come X Factor e Italia’s Got Talent.

A quanto pare, quindi, la prossima stagione del talent show musicale che ha debuttato su Rai2, che dovrebbe andare in onda il prossimo autunno, sarebbe l’ultima, almeno su Sky. Com’è noto tre dei giudici di X Factor 16 saranno Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Per quanto riguarda la conduzione non si sa ancora se Ludovico Tersigni sarà riconfermato o se tornerà l’acclamato e richiesto Alessandro Cattelan. Il ritorno di Fedez è da intendere come una sorta di grande reunion in gloria dei tempi andati prima della cancellazione dello show? O si tratta di un ultimo tentativo in grande stile per cercare di risollevare le sorti del format, ormai da tempo in sordina? Non resta che attendere conferme ufficiali.

In quanto a Italia’s Got Talent, show che ha debuttato invece in Mediaset nel 2009, la situazione è la stessa. Gli ascolti che racimola il programma, di gran lunga più bassi rispetto a Tu si què vales, show di Canale5 che lo ha sostituito, non sono abbastanza da coprirne gli esosi costi. Resta da vedere se i due programmi verranno prodotti da altre emittenti generaliste o scompariranno effettivamente, almeno per ora, dai palinsesti televisivi.