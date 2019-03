X Factor e Italia’s Got Talent rinnovano: dettagli sul futuro degli show

X Factor e Italia’s Got Talent rinnovano, accordo raggiunto: i dettagli sul futuro dei programmi

Gli affezionati a X Factor e Italia’s Got Talent possono dormire sonni tranquilli. Le due trasmissioni sono state rinnovate per i prossimi anni. Nella giornata odierna Sky Italia ha infatti firmato un nuovo accordo di esclusiva con Fremantle Italy e Syco Entertainment per i due programmi. Nel dettaglio il talent condotto da Alessandro Cattelan vedrà sicuramente in onda altre quattro nuove stagioni (la prossima al via su Sky Uno a settembre), mentre Italia’s Got Talent è stato rinnovato per altre due (lo show attualmente è in onda su TV8; il 22 marzo ci sarà la finale live).

Italia’s Got Talent e X Factor: accordo per il futuro. Cowell: “L’Italia crede fortemente in questi talent”

“Sky Italia è un partner incredibile, è un’azienda coraggiosa sempre pronta a reinventarsi. E, cosa ancora più importante, crede fortemente in questi talent. Alcuni dei più grandi artisti della discografia italiana sono stati scoperti da ‘X Factor’ che rimane una delle mie produzioni internazionali preferite”, ha detto il produttore Simon Cowell che ha inoltre aggiunto: “Oltre ai nostri partner Fremantle e Sony Music, sono davvero entusiasta di poter continuare a lavorare con questo team e non vedo l’ora di scoprire quali altre vette riusciranno a toccare con X Factor e Got Talent”. Sull’accordo raggiunto, si è pronunciato anche Neil Hartmann, il direttore produzioni originali Sky Italia.

“Il talento è elemento indispensabile che cerchiamo e coltiviamo non solo sul palco”. Le parole di Hartmann dopo l’accordo

“Quello che abbiamo realizzato finora con X Factor e Italia’s Got Talent è stato un viaggio straordinario […] Il lavoro fatto in questi anni ha avuto, e continuerà ad avere, due punti fermi, coraggio e talento”, ha commentato Hartmann, sottolineando come in questi anni, oltre all’intrattenimento, i programmi rinnovati siano stati in grado di fungere da trampolino di lancio per diverse personalità poi rivelatesi artisticamente eccellenti. “Il talento è elemento indispensabile che cerchiamo e coltiviamo non solo sul palco con alcuni tra i migliori talenti in circolazione, ma anche dietro le quinte, con delle vere eccellenze creative e tecniche che hanno fatto segnare a questi show un nuovo corso dell’intrattenimento”, ha concluso il direttore.