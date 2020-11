X Factor, Daniela Collu verso la conduzione al posto di Cattelan

Il conduttore Sky è risultato positivo al Coronavirus e non potrà essere sul palco per il secondo appuntamento con i Live del talent show. Dopo tanti nomi di possibili sostituti arrivano le prime conferme.

Sarà Daniela Collu a sostituire Alessandro Cattelan a X Factor? Il conduttore è al momento fuori dai giochi perché è risultato positivo al Coronavirus. Non può quindi essere in studio, per ovvi motivi, ma un conduttore deve esserci. Tra le tante ipotesi circolate in queste prime ore di caos, è arrivata una prima news che sembra avere un’apparente certezza su chi sostituirà Cattelan a X Factor 2020. E stiamo parlando proprio della Collu.

Daniela non è nuova al mondo di X Factor, anzi conduce da diverse edizioni la fascia che segue i Live. Quindi ha enorme dimestichezza con i giudici e con le dinamiche del talent show. Sarebbe quindi una candidata perfetta per condurre anche la gara, infatti Tv Blog ha rivelato che la scelta della produzione potrebbe essere ricaduta proprio su Daniela Collu. Tra i tanti nomi circolati dunque il suo sembra aver convinto più di tutti gli autori e la produzione.

Inizialmente è stato pensato di affidare la conduzione sempre a Cattelan ma in remoto, cioè da casa. Come è successo con Carlo Conti a Tale e Quale Show. La notizia della sua positività ha scosso un po’ i fan di X Factor, che ormai identificano il talent show in Cattelan e lo considerano una parte fondamentale del programma. Alessandro ha conquistato il pubblico di edizione in edizione con la sua simpatia e la sua ironia, ma ha sempre dimostrato anche grande tatto con i concorrenti e soprattutto sa come gestire i giudici al tavolo. Che a volte possono diventare indisciplinati.

Andrà a Daniela Collu quindi l’arduo compito di non far sentire la mancanza di Cattelan? Lei al momento è in pole position, davanti a tutti gli altri nomi spuntati nelle prime ore della giornata. Oltre a Cattelan in collegamento da casa, si era pensato inizialmente di far condurre a uno dei giudici e in particolare a Emma, che ha esperienza nel mondo televisivo e dei talent.

Poi è stato fatto il nome di Enrico Papi, che è reduce da un grande successo con il suo Name that tune. E poi ancora si è parlato di Lodovica Comello come anche di Alessio Viola. Tutti nomi legati al mondo di Sky e di TV8, ma a spuntarla al momento è Daniela Collu. Non resta che rimanere in attesa di ulteriori aggiornamenti e chissà l’annuncio ufficiale di X Factor sul sostituto di Alessandro Cattelan.