Alessandro Cattelan positivo al Covid: cosa succede ora a X Factor

Il Covid continua a diffondersi in modo esponenziale, colpendo ‘democraticamente’ persone comuni, vip, politici, artisti e imprenditori. L’ultimo personaggio noto a essere risultato positivo è Alessandro Cattelan, popolare conduttore di X Factor. A renderlo noto è stato il medesimo Cattelan, attraverso i suoi profili social. Al momento il 40enne originario di Tortona si è messo in isolamento, in attesa di effettuare il test molecolare per avere un responso sicuro di aver contratto il virus.

Cattelan, da quanto emerge dal suo post, non avrebbe ancora effettuato il ‘classico’ test del tampone. Probabilmente è risultato positivo dopo essersi sottoposto a un test salivare o a un tampone ‘rapido’ (ciò non è stato specificato). Secondo gli studi medici, tali test non sono affidabili al 100%, in quanto in diversi casi non riescono a rilevare i casi di coronavirus con bassa carica virale. Tuttavia è certo che se un test salivare o un tampone ‘rapido’ danno esito positivo, il tampone ‘classico’ sarà altrettanto positivo. Cattelan, quindi, con ogni probabilità è infetto.

Resta ora da capire, laddove la positività del conduttore sia definitivamente accertata, in che modo verrà organizzata la puntata di X Factor del 5 novembre dove è prevista in studio la sua presenza.

La testata Leggo, in merito al prossimo appuntamento tv del talent, rende noto di aver saputo da fonti vicine al programma e al conduttore Sky, che l’emittente sta valutando tutte le possibilità per superare ogni eventuale problema relativo alla prossima diretta. Quello che è certo è che la puntata andrà in onda, con o senza Cattelan in studio.

Non è escluso che, come già sperimentato in Rai con Carlo Conti (ha condotto Tale e Quale Show da remoto), si possa ricorrere a un simile espediente per non interrompere i lavori. Finora, su tale ipotesi, nulla è trapelato. Nelle prossime ore la produzione della trasmissione cercherà una soluzione in grado di risolvere l’eventuale impasse. Ogni considerazione è però rimandata all’esito che si avrà a breve dal tampone molecolare.

Alessandro Cattelan ha il coronavirus: “Sono positivo”

Così su Instagram Alessandro Cattelan: