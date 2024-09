X Factor, concorrente in lacrime: i giudici le danno una bella lezione

Questa sera è andata in onda su Sky Uno la seconda puntata del talent show X Factor, quest’anno condotto da Giorgia. Altri cantanti si sono presentati dinanzi ai giudici sperando di ottenere i si per poter accedere al programma, tra questi c’è stata anche la giovane Marina Del Grosso. Proprio le lacrime della ragazza in seguito alla sua esibizione ed alcune sue risposte ai giudici hanno portato ad una reazione di quest’ultimi che le hanno dato una bella lezione. Scopriamo meglio che cosa è successo.

Concorrente scoppia in lacrime: la reazione dei giudici

Stanno proseguendo le selezioni di X Factor. Questa sera, infatti, è andata in onda la seconda puntata in cui i giudici hanno dovuto scegliere gli aspiranti talenti. Tra i tanti ragazzi che si sono presentati nella speranza di essere selezionati c’è stata anche Marina Del Grosso, in arte Dia Wave. In seguito alla sua esibizione in una cover di “Senza fine” di Gino Paoli, la concorrente è scoppiata in un pianto liberatorio, arrivando perfino a singhiozzare. Immediatamente Achille Lauro ha avvisato i propri colleghi ed il pubblico, che le ha riservato un caloroso applauso, dicendogli di non farsi intenerire dalle sue lacrime. Queste non sono state apprezzate neppure dagli altri giudici, così come alcuni suoi atteggiamenti. In particolare Jake La Furia ha detto che le persone che vivono in maniera così viscerale la musica fino a stare male lo spaventano sempre un po’.

A quel punto Marina ha risposto dicendo che non era d’accordo e che viveva la musica anche in maniera spensierata, aggiungendo che “era lì con le sue sole forze”. E’ quindi intervenuta Paola Iezzi che l’ha invitata a non dire altro. E’ stato poi il turno di Manuel Agnelli che le ha sottolineato come persone con il suo comportamento non siano adatte ad un talent show come X Factor. Le ha difatti fatto notare come non fosse disposta troppo ad ascoltare il parere degli altri, non lasciandoli neppure finire di parlare.

Di seguito quanto detto dal giudice alla concorrente:

Qua dentro devi avere una disponibilità totale, non mi hai neanche fatto finire una frase. Il fatto che tu sia così determinata e convinta rispetto a te stessa mi mette un punto di domanda gigantesco di quanto tu possa essere disponibile ad ascoltare.

Nonostante il suo atteggiamento non abbia convinto i giudici, Marina è comunque passata alla fase successiva del programma. Ha difatti ottenuto tre si. L’unico a dirle di no è stato Jake La Furia, rimasto coerente con quanto le aveva precedentemente detto.