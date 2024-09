X Factor, concorrente da altro talent: dove lo abbiamo già visto

Questa sera è andata in onda la seconda puntata di selezioni di X Factor. Tra i tanti concorrenti che si sono presentati davanti ai giudici nella speranza di passare alla fase successiva c’è stato anche l’italo-scozzese Pablo Murphy. Il ragazzo ha convinto con la sua performance, ricevendo quattro si e mostrando già una buona fan base. Non è difatti la prima volta che prende parte ad un talent show musicale, così come hanno fatto notare in molti sui social. Scopriamo meglio in quale programma lo abbiamo già visto.

Continuano le selezioni di X Factor. Questa sera i giudici hanno difatti dovuto scegliere altri talenti da mandare avanti nella gara. Tra i tanti che si sono presentati dinanzi a loro sperando di ottenere i sì necessari per passare c’è stato anche Pablo Murphy, un ragazzo italo-scozzese di ventun anni che ha cantato una sua versione di “SOS” degli Abba. La sua performance ha convinto i giudici ed il concorrente ha ottenuto quattro sì. Pablo ha conquistato anche lo studio, che ha ballato insieme a lui. Tuttavia non era del tutto sconosciuto al pubblico. Murphy non è difatti nuovo al mondo dei talent show ed è già apparso in televisione.

Precisamente Pablo ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi nel 2023. Ha sfidato nella fase del pomeridiano del programma Holy Francisco cantando “Mascara” ed uscendo sconfitto. All’epoca aveva i capelli leggermente più corti ma guardando attentamente i filmati delle due esibizioni a confronto non è difficile riconoscerlo. Sono stati difatti molti i telespettatori che hanno sottolineato la sua partecipazione al talent show di Canale 5, commentando la cosa sui social.

Di seguito riportiamo alcuni dei commenti più significativi comparsi su X (ex Twitter):

Non si tratta dell’unico concorrente che ha partecipato alle selezioni di quest’edizione di X Factor ad aver preso parte già ad altri contest. Nella puntata precedente, difatti, ben due cantanti avevano avuto altre esperienze. Nello specifico Jacqueline Branciforte aveva già vinto Area Sanremo nel 2020 mentre Fiat 131 aveva partecipato nel 2022 a Sanremo Giovani con la sua canzone “Pupille”.