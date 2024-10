X Factor, cantante in rivolta: “Vince lo show, non la musica”, bufera

Questa sera, giovedì 10 ottobre, su Sky Uno è andata in onda la seconda puntata dei Bootcamp di X Factor. Dopo Jake La Furia e Achille Lauro, questa volta è stato il turno di Paola Iezzi e Manuel Agnelli di selezionare i quattro talenti da portare agli Home Visit, con l’obiettivo di formare la propria squadra ufficiale per i Live del talent show. La metà del duo “Paola e Chiara” ha aperto le selezioni, ma si è trovata di fronte una serie di esibizioni deludenti che hanno lasciato insoddisfatti sia lei che gli altri giudici, in particolare Manuel Agnelli.

Dopo aver assegnato le prime due sedie, sul palco è salita Marina Del Grosso, una delle concorrenti più discusse durante le Auditions. Marina, studentessa di conservatorio, aveva portato una sua interpretazione di “Senza Fine” di Gino Paoli, ottenendo tre sì e un no da Jake La Furia. Il rapper aveva deciso di bocciarlo non tanto per la mancanza di talento, ma per la sua eccessiva emotività e presunzione, ritenendo che questi aspetti potessero ostacolarla in un eventuale percorso nel programma. Ai Bootcamp, Marina è tornata con un’esibizione da standing ovation, cantando “I Put A Spell On You”.

Nonostante l’approvazione del pubblico, i giudici sono stati meno entusiasti. Manuel Agnelli ha commentato che, a suo avviso, Marina non aveva veramente sentito la canzone, e anche la Iezzi ha espresso dubbi sulla profondità dell’interpretazione. Alla fine, Paola ha deciso di assegnarle comunque una sedia, riconoscendo la sua gran voce. Tuttavia, il suo posto è stato presto messo in discussione con l’arrivo di Laura Fetahu, rapper 23enne, che durante le audizioni aveva così impressionato Paola da guadagnarsi il suo X Pass.

Laura ha cantato una sua versione di “Boss Bitch” di Doja Cat, arricchita da alcune strofe scritte da lei stessa. La potenza della rapper ha conquistato Paola che, trovando tutte le sedie già occupate, ha scelto di farle prendere il posto di Marina. La concorrente non ha preso affatto bene questa decisione, protestando con grande determinazione e riservando parole poco carine nei confronti della sua rivale:

Non sono assolutamente d’accordo con questa scelta perché io penso che bisogna portare la qualità, e la qualità non è detto che sia semplicemente fare show. Io penso che la qualità sia la musica, la musica a 360°, la musica studiata, la musica vera.

A questo punto, Paola Iezzi è intervenuta per dare una grande lezione alla cantante: “La tua reazione non va bene. La reazione migliore è sempre quella di imparare da quello che si sta facendo e dare il meglio per la prossima volta”. Anche Manuel Agnelli ha contestato la reazione di Marina, invitandola ad esprimere la sua fame di musica in un modo più costruttivo. Laura, nonostante il velato attacco, ha deciso di non rispondere, dichiarando ai suoi compagni di voler lasciare che fosse la sua musica parlare per lei. Nel backstage, Marina si è sfogata anche con Giorgia, alla quale ha detto tra le lacrime: “Non è giusto perché la musica ha perso di nuovo”.

Sui social, molti spettatori di X Factor si sono schierati contro Marina, criticandola apertamente per il suo atteggiamento supponente e accusandola di arroganza e di essere stata poco rispettosa nei confronti di Laura. A detta di diversi utenti, Paola Iezzi ha preso la giusta decisione, ritenendola anche utile per la crescita artistica e personale della cantante.