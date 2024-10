X Factor, cantante eliminata contro Jake La Furia: “Incompetente”

Prime polemiche ad X Factor 2024. La nuova edizione del talent show di Sky Uno è iniziata da meno di un mese, con un cast completamente rinnovato: alla conduzione è subentrata Giorgia al posto di Francesca Michielin, mentre in giuria sono arrivati Jake La Furia, Paola Iezzi, Achille Lauro e il grande ritorno di Manuel Agnelli. Fino ad ora, questa nuova squadra sembra aver conquistato il pubblico, rilanciando il programma dopo anni difficili. Le ultime edizioni, infatti, non avevano riscosso grande successo. Tuttavia, le prime puntate hanno già superato gli ascolti dello scorso anno, tanto che molti parlano di una vera e propria rinascita dello show.

Ieri, giovedì 3 ottobre, su Sky Uno è andata in onda la prima puntata dei Bootcamp di X Factor. Dopo le prime audizioni, i giudici hanno affrontato decisioni difficili, dovendo scegliere solo quattro concorrenti da portare agli Home Visit tra i 12 selezionati. Il primo a formare la sua squadra provvisoria è stato Jake La Furia, il rapper dei Club Dogo. Le sue scelte hanno suscitato qualche polemica, soprattutto per l’eliminazione di concorrenti molto amati dal pubblico, come Giovanni Fausto Meloni, escluso per “preservare la sua credibilità”, e Lunaspina.

Lunaspina aveva conquistato il pubblico fin dalla sua prima audizione, divertendo tutti con il racconto dei suoi animali, per poi sorprendere con la sua splendida voce. Anche ai Bootcamp, ha incantato i presenti, ricevendo una standing ovation per la sua interpretazione di “Luna spina” di Ivano Fossati. Nonostante ciò, Jake La Furia ha deciso di non includerla nella sua squadra, spiegando che il suo genere musicale è troppo distante dal suo e che non si sarebbe sentito in grado di lavorare al meglio con lei.

Sui social, molti utenti hanno criticato duramente Jake per l’eliminazione di Lunaspina, contestando la sua decisione. Dopo la puntata, Lunaspina ha pubblicato un video su TikTok insieme alla sua cagnolina per ringraziare tutti del supporto e degli apprezzamenti ricevuti. Nei commenti, tanti hanno espresso il loro dissenso nei confronti del giudice, e la cantante ha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe, mettendo like a diverse frecciatine contro Jake. Tra i commenti a cui ha messo il cuoricino, ci sono frasi come: “Sei stata fortunata, ti è capitato il giudice sbagliato” e “Quando torna il talento puro si scontra con l’incompetenza”.

Insomma, sebbene durante la puntata Lunaspina sembrava aver accettato l’eliminazione con serenità, ora sembra che nutra ancora del risentimento nei confronti di Jake La Furia.