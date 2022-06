X Factor: audizioni con proposta di matrimonio, Fedez fa due gaffe epiche

Colpo di scena nel corso delle audizioni di X Factor 2022 che si stanno registrando in questi giorni. Il programma di Sky Uno, che tornerà in onda il prossimo settembre, per un attimo si è trasformato in una sorta di C’è Posta per Te. A sorpresa, una persona del pubblico, un tal Simone, ha fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna. A ‘officiare’, Francesca Michielin e Fedez, rispettivamente conduttrice e giurato del talent show.

La notizia è trapelata in quanto uno spettatore presente in studio ha ripreso la scena, rilanciandola su Tik Tok. In particolare, dal video diffuso sul social, si vedono Michielin e Fedez ricevere sul palco Simone per poi accompagnarlo a prendere la fidanzata sugli spalti. Il tutto mentre i due artisti hanno cantato “Magnifico”, il brano che ha dato il via al loro sodalizio artistico, culminato con la partecipazione in coppia al Festival di Sanremo nel 2021.

Nel corso della ‘serenata’, Fedez è incappato in una gaffe esilarante, dimenticando alcune parole del brano. Non pago, ha pure fatto confusione sul nome di Simone, annunciandolo come Federico. Dopo i piccoli incidenti di percorso innescati involontariamente dal rapper, è andata in scena la proposta di matrimonio, con Simone che si è inginocchiato al centro del palco chiedendo in sposa la compagna.

“Ora devi dire se per te è un sì o un no”, ha aggiunto Fedez rivolgendosi alla ragazza, sempre con tono goliardico e scherzoso. Naturalmente la donna ha accettato, pronunciando un “sì” convinto, mandando in visibilio la sua dolce metà e tutti i presenti.

X Factor, quella che inizierà a settembre sarà l’ultima edizione targata Sky

L’emittente, alcune settimane fa, ha reso noto che quella del 2022 sarà l’ultima edizione di X Factor in onda su Sky. Per chiudere in bellezza, il talent show ha richiamato tra i giurati Fedez, il giudice più rappresentativo della storia della trasmissione. Inoltre ha affidato la conduzione a Francesca Michielin, che vinse la prima edizione di X Factor trasmessa da Sky. Resta da capire se il format sarà definitivamente archiviato dalla tv oppure se altre emittenti proveranno a rilanciarlo.