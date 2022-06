Fedez e Ambra: “Scontri infuocati a X Factor”. Retroscena e dissapori

Manco il tempo di cominciare che già ci sarebbero dei forti mal di pancia a X Factor: Chi Magazine, con uno ‘spiffero’, ha rivelato che non è scattato il feeling tra Ambra Angiolini e Fedez. I due giurati (a completare il cast dei coach ci sono Dargen D’Amico e Rkomi) si sarebbero già scontrati in modo ruvido durante la registrazione delle audizioni. Gli attriti sarebbero nati nel momento della selezione dei cantanti. Altra spia rilevata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini è quella che vede il marito di Chiara Ferragni attivissimo sui social nel taggare Rkomi e D’Amico, trattamento non riservato ad Ambra che è beatamente ignorata dal rapper.

Così Chi Magazine sulla vicenda:

“Sono iniziate le riprese della nuova edizione di X Factor. In giura Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico, che hanno già iniziato a postare i fuori onda delle registrazioni. Ma c’è un particolare: Fedez non tagga mai la Angiolini, al contrario di Rkomi e Dargen D’Amico. Come mai? Tra i due cantanti non è scattato il feeling e ci sono già stati scontri infuocati per le scelte dei cantanti.

X Factor tenta il colpo di coda: così prova a rilanciarsi

X Factor, dopo le ultime stagioni deludenti sul fronte ascolti, tenta il colpo di coda. Rilanciare il talent show non sarà facile per Sky. Diverse le ragioni, su tutte il fatto che il format è ‘usurato’ dopo anni di messa in onda. Per dare nuova linfa al programma, la pay tv ha rivoluzionato la giuria e la guida della trasmissione.

Rispetto alla scorso anno i coach sono stati sostituiti in blocco. Fuori Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton e dentro Fedez, Dargen D’Amico, Ambra e Rkomi. Anche al timone si è optato per un drastico cambio di rotta: Ludovico Tersigni, che aveva raccolto la pesante eredità di Alessandro Cattelan, è stato sostituito da Francesca Michielin, che proprio a X Factor sbocciò musicalmente.

Resta da capire se le novità introdotte daranno i risultati sperati e saranno utili per rilanciare la trasmissione. Laddove anche quest’anno arriverà una delusione sul fronte share e ascolti, è probabile che lo show potrebbe essere archiviato definitivamente.

Senza dubbio la scelta di richiamare Fedez, che per anni è stato il fiore all’occhiello della giuria, potrebbe spingere una fetta di abbonati a risintonizzarsi su Sky Uno. Non è detto, però, che il solo rientro del rapper basti a fermare l’emorragia di ascolti.