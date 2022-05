X Factor 2022, conduttori e giudici ufficiali: l’annuncio, Agnelli è fuori

A partire da oggi inizia ufficialmente il percorso di avvicinamento verso X Factor 2022, il talent show di Sky Uno che prenderà il via il prossimo autunno. Pochissime ore fa, la produzione ha reso finalmente noto l’ultimo nome di spicco del cast che va a completare un quadro che già aveva iniziato a delinearsi nelle scorse settimane. E si tratta di un nome parecchio importante.

X Factor 2022: l’annuncio del conduttore

Sarà infatti Francesca Michielin a condurre la nuova edizione del programma, sostituendo così Ludovico Tersigni. L’attore romano, celebre in particolare per i suoi ruoli nelle serie Skam Italia (Giovanni Garau) e in Summertime (Ale) lascia così la trasmissione dopo una sola edizione in veste di conduttore. Tersigni si trova quindi costretto a lasciare spazio alla prima donna in assoluto che abbia mai presentato il talent. La Michielin, che X Factor lo vinse nel 2011, rappresenta per il programma una bella sfida, visto e considerato che nemmeno lei, come Tersigni, ha alcuna esperienza alla conduzione alle spalle.

X Factor 2022: la giuria al completo

Nelle scorse settimane, in attesa di scoprire chi avrebbe condotto la nuova edizione, la produzione di Sky ci ha rivelato poco a poco i nomi dei personaggi che si sarebbero seduti al tavolo dei giudici.

Il primo nome nella giuria ad essere confermato, con un discreto effetto sorpresa, è stato quello di Fedez. Il rapper e marito di Chiara Ferragni tornerà in trasmissione dopo ben 4 anni di assenza: l’ultima volta per lui era stato nel 2018, quando era riuscito a portare in finale la sua “Over” Roshelle.

L’annuncio di Fedez, che ha praticamente fatto la storia della trasmissione su Sky, è giunto in un periodo ancora piuttosto complicato per l’artista. Appena un paio di mesi fa, Fedez aveva annunciato di avere un raro tumore endocrino al pancreas, rapidamente asportato dal team di medici che l’ha seguito. Dopo l’operazione Fedez dovrà com’è ovvio continuare a sottoporsi a dei controlli medici: la sua partecipazione, proprio da questo punto di vista, non era così scontata.

Successivamente, il talent ha confermato la presenza di tre giudici che hanno tutti qualcosa in comune, ovvero che sono alla loro prima esperienza in veste di giudici ad X Factor. Saranno infatti Ambra Angiolini, Dargen d’Amico e Rkomi ad affiancare Fedez nella ricerca del nuovo talento della musica italiana. Resta così fuori Manuel Agnelli, giudice di X Factor dal 2016 al 2018 e nelle ultime due edizioni).