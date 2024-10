X Factor 2024, Agnelli confessa, 1° ospite dei Live da urlo: c’è hype

X Factor 2024 sta ufficialmente per alzare il sipario ai Live, pronti a debuttare il prossimo giovedì 24 ottobre. Come ogni tradizione che si rispetti, martedì 22 ottobre è andata in onda la conferenza stampa di presentazione di questa importante fase dello show canoro, ossia la più importante.

A condurre la conferenza Gianluca Gazzoli, volto noto nel mondo dei social e conduttore radiofonico super apprezzato, prontissimo a tenere le redini anche dell’Ante Factor. Lo speaker ha presentato Giorgia, la conduttrice ufficiale di questa nuova edizione, e poi ha presentato i quattro giudici e le loro squadre, approfittando del tempo a disposizione per lanciare qualche domanda e per raccogliere pensieri ed emozioni. Il primo a salire sul palco con il suo team è Achille Lauro, seguito da Jake La Furia, Manuel Agnelli e dulcis in fundo, Paola Iezzi. Un tripudio di racconti, di personalità talvolta bizzarre, uniche nel loro genere e tanta voglia di buttarsi su quel palco che sì fa paura, ma che regala anche tante vibrazioni.

La conferenza è durata un’ora e mezza e durante questo tempo Gazzoli è riuscito a strappare qualche informazione segreta e qualche confessione inaspettata. A colpire su tutti è stato il frontman degli Afterhours, che con sincerità ha ammesso: “È la prima volta che mi diverto a X Factor“. Un commento inaspettato, ma che fa luce sulla sua lunga presenza al talent di Sky, di cui è giudice per la quinta volta e di cui, evidentemente, ricorda gli alti e bassi del passato. Per non parlare delle lacrime versate nel corso delle selezioni ante live: avevate mai visto un Manuel Agnelli così emotivo? Forse è davvero iniziata una nuova era per il giudice, pronto a stupire con i suoi tre pezzi forti: Puncake, Danielle e Mimì Caruso, la vera causa delle sue lacrime.

X Factor 2024, bilancio e conferma speciale: Ghali ospite al primo Live!

Fermi tutti, perché la produzione Sky ha confermato una notizia che farà piacere alla maggior parte dei fan di X Factor. Il primo ospite ufficiale del primo Live, in onda giovedì 24 ottobre, sarà Ghali! Inutile dire che l’hype è già alle stelle e che l’attesa si sta alzando ogni minuto sempre di più.

Detto questo, che è già tanto, la conferenza ha poi virato sul bilancio del programma, di cui ha parlato Antonella D’Errico, Executive Vice President Content di Sky. Il pensiero comune? Che il pubblico, finalmente, pare avere ritrovato “la connessione con X Factor” e che questo sia da attribuire alla giuria, “fantastica” dice D’Errico, a Giorgia e all’alchimia generica che si è creata in questi mesi con “questo gruppo di artisti, molto solidi come personalità”. Si è parlato anche del successo del programma sui social e si è parlato anche di numeri (circa 2,9 milioni gli utenti in media a puntata):

La qualità si vede anche nella qualità della conversazione che genera. La crescita rispetto all’anno scorso è stata del +36%, penso sia una delle edizioni più belle, lo si sente dall’energia con cui tutti la viviamo.

Un programma, quello di X Factor, pronto a riprendersi gli ascolti, almeno questa è la speranza di tutti e le premesse sembrano essere davvero buone. Il talent di Sky sta per iniziare e già si parla anche della grande finalissima, attesa per il prossimo 5 dicembre a grande sorpresa e per la prima volta in esterna. La pagina conclusiva si terrà infatti a Napoli, in Piazza del Plebiscito!

Ora non ci resta che attendere l’inizio dei Live: voi per chi tiferete?