X Factor 2023, liti tra due giudici: “Giudicava i cu** delle cantanti”

Sono iniziate le registrazioni di X Factor 17, dove non mancano le liti. Infatti, stando a una nuova indiscrezione, pare che tra Ambra Angiolini e Morgan sia scoppiata una lite. Quest’anno la giuria è cambiata, anche se solo in parte. Al posto di Rkomi vi è Morgan, che siede ora accanto a Fedez, Ambra e Dargen D’Amico. Nel corso della registrazione di ieri sera, Fedez ha condiviso sui social alcuni video che lo ritraggono a fianco di Morgan, con il quale ha svelato di non avere avuto ancora delle liti nello studio.

Ma per Marco Castoldi sarebbero comunque arrivati già i primi scontri, non con Fedez. A lanciare tale indiscrezione è stata Deianira Marzano, con il suo profilo Instagram. L’influencer, esperta di gossip, ha condiviso lo screenshot di alcuni messaggi ricevuti da sua cugina nelle scorse ore. Quest’ultima avrebbe preso parte alla nuova registrazione di X Factor, durante la quale sarebbero avvenuti più scontri tra Morgan e Ambra.

“Ambra e Morgan hanno litigato tutto il tempo. Lui giudicava i cu*i di tutte le cantanti”, ha raccontato la cugina di Deianira. Chiaramente tale rumor va preso con le pinze, in quanto i diretti interessati non hanno confermato o smentito. Ma non è difficile pensare che sia davvero avvenuta una lite tra Morgan e Ambra.

Anzi, c’è chi avrebbe scommesso che uno scontro sarebbe arrivato, invece, tra il cantautore e Fedez. Questo perché nei giorni scorsi, quando è stata resa ufficiale la giuria di questa 17esima edizione di X Factor, il marito di Chiara Ferragni ha rivelato il suo pensiero (non positivo) sul ritorno di Morgan come giudice. Infatti, va precisato, per l’ex cantante dei Bluvertigo si tratta di un ritorno.

Precisamente ha svolto il ruolo di giudice a X Factor tra il 2008 e il 2010 e dal 2011 al 2014. Intanto, Fedez ha dimostrato di essere preoccupato per via del ritorno di Morgan in giuria. Il rapper, parlando ai microfoni del Corriere della Sera, ha dichiarato:

“Morgan? Spero sia professionale e che arrivi almeno in orario. E non è scontato, perché non è mai stato così”

Per tale motivo molti avrebbero scommesso che sarebbe scattata subito una lite tra Morgan e Fedez. Invece sui social network i due cantanti hanno dimostrato di avere per ora un buon rapporto all’interno dello studio. Stando all’indiscrezione pare non possa dire lo stesso Ambra Angiolini. Ma per scoprire cosa è davvero accaduto nella registrazione di ieri bisognerà attendere l’inizio della messa in onda di questa nuova edizione.