Fedez svelena su Morgan: attacco duro, X Factor è già una bolgia

Manco il tempo di cominciare è già volano gli stracci tra la giuria della nuova edizione di X Factor. Pochi giorni fa si è saputo che il talent show di Sky ha ri-acquistato Morgan che andrà a sostituire Rkomi, sedendosi al fianco di Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Fedez. Il musicista brianzolo è stato per anni uno dei volti simbolo del programma. Peccato che poi abbia detto peste e corna sui talent musicali, consigliando addirittura ai giovani di non metterci piede. Al di là delle giravolte di Castoldi, nelle scorse ore Fedez lo ha attaccato in modo tutt’altro che soft.

Il rapper milanese, nel corso della presentazione della line up del concerto-evento LoveMi 2023, è stato raggiunto dai microfoni del Corriere della Sera, che gli ha chiesto cosa ne pensasse del ritorno a X Factor dell’ex Bluvertigo. La risposta data non è stata per niente diplomatica. Anzi ha gettato una abbondante dose di benzina sullo show ancor prima del suo inizio:

“Morgan? Spero sia professionale e che arrivi almeno in orario. E non è scontato, perché non è mai stato così”.

Questa la bordata di Fedez nei confronti di Morgan. Il marito di Chiara Ferragni non si è limitato a terminare il discorso alla parola “orario” (pure se lo avesse concluso lì non avrebbe certo fatto una carezza al collega). Ci ha aggiunto il carico con quel “non è mai stato così”. Non resta che attendere la risposta di Castoldi. E non resta che aspettare l’inizio della nuova stagione di X Factor che, con questi presupposti, si preannuncia incendiaria.

Le giravolte di Morgan e quell’infinito amore per la tv

Morgan è Morgan, si sa. Negli anni è stato protagonista di una serie di polemiche infinite in tv per cui, è evidente, prova un amore spassionato. Perché gira e rigira in video ci vuole finire. Ok quando si tratta di divulgare musica, ma a quanto sembra gli piace pure andarci quando c’è da fare un po’ di baccano. Epiche, si fa per dire, le sue ospitate a Live – Non è la d’Urso. E come non ricordare il can can sanremese con Bugo. Ora torna a X Factor, se ne vedranno delle belle. O delle brutte. Dipende dai punti di vista.