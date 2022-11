X Factor 2022, Rkomi ci prova con una concorrente: lei lo provoca

Il giudice del talent di Sky Uno si è in qualche modo dichiarato a Beatrice Quinta, che non sembra volersi tirare indietro. Ecco il divertente scambio

Cosa sta succedendo fra Rkomi e Beatrice Quinta? Nelle scorse ore la produzione di X Factor 22 ha condiviso un video decisamente sospetto nel quale si vede il giudice del talent show di Sky Uno (quest’anno alla sua prima vera esperienza televisiva) provarci spudoratamente con la concorrente il cui percorso artistico è attualmente sotto la responsabilità di Dargen D’Amico.

Nella clip, già diventata virale e condivisa sui social del programma, Rkomi si avvicina con fare un po’ imbarazzato a Beatrice, in un momento di pausa, rivelandole di aver vissuto delle strane emozioni nel corso della sua più recente performance sul palco. In occasione dell’ultima puntata di X Factor 2022, Beatrice ha interpretato il pezzo Se$$o (con la produzione di Andrea DB Debernardi e Giulio Nenna) in maniera particolarmente seducente e sensuale. Ad un certo punto del pezzo la giovane artista si è messa a cantare proprio in direzione di Rkomi, fissandolo con fare lascivo. Un siparietto che, a quanto pare, ha in qualche modo smosso da dentro il rapper.

Rivolgendosi a Beatrice Quinta, dunque, Rkomi ha ammesso “Sono un po’ imbarazzato, ieri quandoc ci siamo guardati mentre ti esibivi è scattato qualcosa in me…”. Il rapper ha proseguito dicendo “Credo che qualcosa sia successo e volevo chiederti se per te è lo stesso, ci ho pensato tutta la notte…”, scatenando una certa ilarità da parte della concorrente. Beatrice Quinta, che forse avrebbe preferito sotterrarsi, ha a questo punto replicato, provocando il giudice “Non lo so, parliamone quando finisce X Factor, magari ti potrebbe mettere in una posizione scomoda, anche se io sono fan delle posizioni scomode”.

La risposta perfetta della concorrente ha fatto diventare Rkomi rosso come un peperone: l’artista, preso in contropiede, ha quindi chiesto alla produzione di non mandare in onda il filmato. Una richiesta che ovviamente non è stata rispettata: non pubblicare un retroscena del genere sarebbe decisamente stata un’occasione sprecata!

Chi è Beatrice Quinta di X Factor 2022: la biografia

La 23enne palermitana si è trasferita da pochi anni a Milano. La concorrente ha vinto diversi concorsi nella sua città come “Rock 10 e

lode” e “Notti d’autore”. Nel 2015 ha esordito a Sanremo Giovani con il brano Paulette e negli ultimi ha scritto e composto diverse altr canzoni, collaborando allo stesso tempo come autrice con altri artisti tra cui Giuliano Palma. Si è occupata, inoltre, di scrivere topline per diversi dj in tutta Europa.