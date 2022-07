X Factor 2022, la data ufficiale di inizio. Italia’s Got Talent chiude

Quando inizia X Factor 2022 e la decisione della tv satellitare di chiudere Italia’s Got Talent per i bassi ascolti

Periodo di grande manovre in quei di Sky. Nelle scorse ore è stata annunciata la data di partenza di X Factor 2022. Per un programma che inizia ce ne è però uno che salta e chiude i battenti. Si tratta di Italia’s Got Talent. Lo show, in onda dal 2015 su Sky Uno dopo le edizioni Canale 5 targate Maria De Filippi, nella prossima stagione non tornerà in onda. Lo rende noto il portale DavideMaggio.it. Dunque la trasmissione, che ha visto la vittoria del cantante Antonio Vaglica nella finale dello scorso 23 marzo, è da considerarsi archiviata.

A conferma del fatto che ITG non sarà più trasmesso è la sua assenza alla presentazione dei palinsesti Sky 2022/2023. D’altra parte la notizia non desta particolare sorpresa: l’ultima stagione del talent, che ha visto l’inserimento di Elio in giuria al fianco di Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano, ha ottenuto dati poco confortanti.

Le puntate della stagione 2021, timonata da Lodovica Comello, sono state messe in onda su Sky Uno ed in replica, con sei giorni di differita, su Tv8. Gli ascolti sono stati tutt’altro che entusiasmanti: soltanto l’1% di share e poco più di 360.000 spettatori lineari su Sky Uno, mentre su Tv8 si è registrato uno share pari al 3.3% e 673.000 utenti innanzi al teleschermo. Nel complesso 1.873.000 utenti cumulati nei 7 giorni, troppo poco per gli alti costi richiesti per mettere in piedi lo spettacolo. Da qui la scelta di Sky di voltare pagina.

X Factor 2022: svelata la data di inizio

Tornerà invece in onda su Sky Uno X Factor. La data da cerchiare in rosso sul calendario è il 15 settembre, giorno in cui decollerà la nuova stagione del talent show. Proprio il programma ha reso nota la data ufficiale attraverso i suoi profili social. C’è grande attesa per la giuria, sostituita in blocco: in molti non vedono l’ora di rivedere Fedez, che sarà affiancato dai colleghi Rkomi e Dargen D’Amico. A chiudere il quartetto, ecco Ambra Angiolini.

Rivoluzione anche alla conduzione: Francesca Michielin, cantante che spiccò il volo proprio grazie a X Facor nel 2012, è stata chiamata per sostituire Ludovico Tersigni.