Fedez e Ambra, davvero volano coltelli a X Factor? Parla il rapper, la verità

X Factor scalda i motori per l’edizione 2022. Il programma targato Sky ha dato un colpo di spugna alla giuria dello scorso anno, sostituendone tutti i membri. Così, ecco che sono stati chiamati ‘a rapporto’ il vulcanico Dargen D’Amico, l’esplosivo Rkomi, la sempreverde Ambra Angiolini e il frizzante Fedez. Nei giorni scorsi Chi Magazine, parlando delle registrazioni del talent show (sono già state realizzate diverse puntate della nuova stagione del programma), ha raccontato che tra l’ex starlette di Non è la Rai e il rapper ci sono stati degli attriti pesanti. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, per corroborare la tesi che tra i due giurati fossero volati i coltelli, ha anche evidenziato che sui social Fedez si è mostrato gaudente assieme a Dargen D’Amico e Rkomi, snobbando invece Ambra. Dunque? Davvero il marito di Chiara Ferragni e l’attrice non si sopportano?

La risposta è no. Tale ricostruzione, a quanto pare, non corrisponde a verità. A smontare il racconto divulgato da Chi Magazine è stato lo stesso Fedez che, nelle scorse ore, attraverso i suoi canali social, con un paio di Stories Instagram, si è immortalato assieme ad Ambra nel corso delle registrazioni. In particolare l’artista milanese si è inquadrato con la giurata, commentando il tutto con un simpatico: “Facciamo nottata”. Non solo: Ambra è stata taggata e ha provveduto a rilanciare sul suo profilo la Story di Fedez. Insomma, parlare di tensioni e di liti pare fuori luogo.

Senza dubbio la Angiolini e il rapper si saranno scontrati in alcuni frangenti, avendo avuto diverse vedute su alcuni cantanti. D’altra parte gli accesi scambi di opinione tra i giurati sono una delle colonne portanti del talent show. Parlare però di “scontri infuocati” e di profondi dissapori, forse, è stato azzardato e fuori luogo.

Fedez e l’amicizia con Rkomi

Fedez, a X Factor, ha stretto una bella amicizia con Rkomi. Pochi giorni fa ha persino ufficializzato il fidanzamento del collega con Paola Di Benedetto. Su Instagram ha pubblicato una fotografia della coppia, confermando ciò che il gossip sussurrava da un po’ di tempo, ossia che l’ex Madre Natura di Ciao Darwin e il cantante di ‘Insuperabile’ hanno ufficialmente spiccato il volo.