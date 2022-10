X Factor 2022, chi sono i concorrenti: svelato il cast ufficiale

Les jeux sont faits. Con la puntata trasmessa questa sera, 20 ottobre, da Sky Uno, i telespettatori hanno finalmente scoperto l’identità di tutti e 12 i concorrenti che gareggeranno a partire dalla prossima settimana nel corso della fase dei live che porterà il prossimo dicembre all’incoronazione del nuovo vincitore della trasmissione musicale e, di conseguenza, al nuovo talento della musica in Italia.

Anche quest’anno saranno quattro le squadre in gara, seppure con un meccanismo molto diverso rispetto a quello delle prime edizioni del programma. Contrariamente agli esordi, infatti, X Factor ha deciso di puntare su quattro team seguiti dai rispettivi giudici senza la classica distinzione in Over, Under Uomini e Donne e Gruppi. Una scelta che da un paio di anni ha voluto imprimere allo show una sfumatura gender-fluid di tendenza soprattutto fra il pubblico più giovane.

La puntata trasmessa poche ore fa su Sky è stata dunque l’ultima prima della fase più delicata del programma, quella in cui i concorrenti dovranno esibirsi dal vivo sul palco in diretta, in attesa di scoprire chi sarà l’eliminato. Settimana dopo settimana, i concorrenti verranno sfoltiti, per arrivare ad un gran finale che quest’anno consegnerà la vittoria al successore di Baltimora.

Come sono andate le last call di X Factor 2022: ecco i concorrenti che hanno passato l’ultima sfida prima dei live

Per la prima volta nella storia di X Factor, i giudici hanno dovuto compiere le loro ultime durissime scelte davanti al pubblico, di fatto il “quinto giudice” di queste selezioni. Ma non solo: per la prima volta ogni giudice ha dovuto svolgere la propria selezione decisiva davanti ai suoi colleghi non impegnati al tavolo, che hanno osservato quanto accaduto in studio esprimendo i loro pareri da una saletta posta nel backstage.

Alla fine di queste last call si è dunque formato il cast di questa edizione. Ecco dunque tutti i concorrenti, divisi per squadre: