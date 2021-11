X Factor 2021 terzo Live, due eliminati e scintille in studio: chi è uscito

Siamo già al terzo Live di X Factor 2021: ci sono state due eliminazioni giovedì 11 novembre 2021. Un’emozionante esibizione di Dardust con tutti i concorrenti schierati alle sue spalle e l’arrivo dei giudici poi ha aperto la terza puntata dell’edizione. Il tema dell’esibizione era l’ambiente. I concorrenti lasciavano cadere fogli con su scritto “bla”, “bla”, “bla”. I giudici invece hanno formato questa scritta: “Non c’è più tempo”. Il conduttore Ludovico Tersigni ha portato il cartello con su scritto “Basta”. Il primo a esibirsi in questa serata particolarmente articolata è stato FELLOW, con un’introduzione insolita di Mika.

Il giudice ha raccontato di quella volta in cui gli hanno spezzato il cuore per la prima volta e lo hanno cacciato di casa. “Ero in mutande, poi mi sono rivestito e ho iniziato a camminare. Pensavo che era tutto ok poi ho iniziato a vomitare lungo la strada”, ha raccontato. Stasera ha convinto i giudici ed Emma Marrone non vede l’ora di vedere tutte le sfaccettature di questo concorrente. Vale LP ha lasciato un po’ di amaro in bocca a Mika con la sua esibizione: il giudice si aspettava un picco, un urlo che non è arrivato. “Quando c’è da urlare urla”, ha confermato Hell Raton, ma a entrambi è piaciuta la performance. Per Manuel Agnelli la ragazza dovrebbe puntare su altro, sulla canzone popolare, dove spicca ed è più particolare.

Dopo la clip col discorso di Hell Raton nel daily, molto apprezzato, si è esibito VERSAILLES. Sarà piaciuto stasera ai giudici? Non del tutto, forse solo Emma ha notato un passo in più, dal suo punto di vista sempre. I Bengala Fire proprio non riescono a convincere Mika, che ha ammesso di averli odiati fino a un certo punto del programma. Piacciono invece agli altri giudici. Le Endrigo hanno colpito Mika, sono piaciuti a Manuelito mentre non hanno convinto Agnelli, che ha detto di aver visto tre versioni di questa band in tre puntate. BALTIMORA ha chiuso la prima manche della terza puntata di X Factor 2021 e ha messo d’accordo tutti. Prima di scoprire l’esito del televoto c’è stata l’esibizione dell’ospite del terzo Live: Gazzelle.

A finire al ballottaggio a quattro di questa puntata sono stati Vale LP e Le Endrigo, che sono tornati sul palco dopo il secondo televoto. I Mutonia hanno dato inizio alla seconda manche, ma non sono proprio piaciuti a Mika: “Fa schifo”, ha detto sui loro look. Mentre il giudice parlava, il frontman della band ha incitato il pubblico contro di lui e ha mostrato di più le gambe quando Mika ha criticato i look. E qui ci sono state delle scintille, come sottolineato da Tersigni. Questo atteggiamento della cantante non è proprio piaciuto: Hell Raton ha bacchettato Matteo dei Mutonia, invitandolo ad avere più rispetto dei giudici. Tra i due c’è stato un breve battibecco e secondo Manuelito il frontman si sarebbe un po’ montato la testa. Per Manuel invece il suo concorrente è stato soltanto ironico.

La gara è ricominciata con Nika Paris: solo complimenti da Manuelito e Emma, Agnelli la preferisce in altre vesti. gIANMARIA ha incantato e stupito i giudici anche stasera con la sua esibizione. Manuel continua a non apprezzare in tutto e per tutto i Karakaz, che invece sono piaciuti a Mika e Emma. L’ultimo a esibirsi è stato Erio: Mika ha mosso una critica a come è stato impostato il brano, ma riconoscendo che si stava parlando di qualcosa di molto alto. Dei concorrenti di questa manche al ballottaggio sono finiti Nika Paris e i Karakaz.

Ludovico ha riaperto il televoto per i quattro concorrenti al ballottaggio: Nika Paris, Le Endrigo, Karakaz e Vale LP. Il pubblico ha salvato un concorrente e decretato il primo eliminato attraverso il più votato e il meno votato. Tra gli altri due, invece, hanno deciso i giudici. Il più votato, quindi chi è stato salvato dal pubblico è stata Nika Paris; il meno votato da casa è stato invece è Vale LP. Tra le due band invece i giudici hanno preferito andare al tilt, quindi anche il secondo eliminato è stato deciso da casa. Al termine del televoto flash, i due eliminati del terzo Live di X Factor 2021 sono Vale LP e Karakaz.

X Factor 2021 Live, tutte le cover della terza puntata