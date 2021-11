X Factor 2021 secondo Live, primo eliminato e riassunto: chi è uscito

Ludovico Tersigni è tornato su Sky Uno con la seconda puntata dei Live di X Factor 2021. Il tavolo dei giudici ha dovuto prendere stasera la prima decisione importante: il primo eliminato di X Factor 2021. In questa edizione infatti gli autori hanno deciso di dare inizio alla gara con gli inediti; quindi tutti i concorrenti ne hanno pubblicato uno. I meno votati della scorsa settimana erano a rischio stasera, i voti della settimana scorsa hanno influito quindi anche stasera e sono stati sommati a quelli di stasera. Chi è uscito giovedì 4 novembre a X Factor 2021? Per arrivare al nome ripercorriamo la serata con il riassunto.

I primi a salire sul palco sono stati Le Endrigo, la band di Emma. A Mika non sono molto piaciuti, anzi ha parlato proprio di disturbo; anche Manuel Agnelli e Hell Raton non erano convinti. Per BALTIMORA invece complimenti dai giudici. Anche FELLOW è piaciuto, ma i giudici avevano dei consigli per lui: puntare sulle note basse e spogliarsi, mostrarsi del tutto al pubblico. Quarti in gara i Mutonia: Emma si aspettava qualcosa in più, per Mika è mancata l’emozione e la provocazione, Manuelito era d’accordo con lui.

Vale LP è riuscita a portare nel suo mondo Mika e Hell Raton, mentre Manuel ha trovato la sua interpretazione meno particolare e profonda del brano. A chiudere la prima manche sono stati i Westfalia: sulla band di Mika gli altri giudici hanno dei dubbi soprattutto in merito al loro progetto. L’ospite della seconda puntata di X Factor 2021 è stato la pausa tra le due manche e stasera sul palco si è esibito Chiello. I primi concorrenti a finire la ballottaggio sono stati i Westfalia, poi Ludovico ha subito dato inizio alla seconda manche.

Dopo un piccolo passo falso della prima puntata, stasera Erio è tornato Erio e ha lasciato di nuovo senza parole il tavolo dei giudici. I Karakaz hanno portato a casa l’applauso del pubblico, ma per Agnelli c’è il rischio di essere ripetitivi. Nika Paris sa stare sul palco per i giudici, ma Manuel le ha consigliato di perdere il controllo un po’ per trovare la magia. Mika ha difeso con le unghie e con i denti la sua concorrente e secondo lui è stata magica. L’intimità di gIANMARIA continua a piacere a Mika, ma i giudici hanno sottolineato anche la sua sincerità. I Bengala Fire sono piaciuti nel secondo Live di X Factor 2021. L’ultimo concorrente di stasera è stato VERSAILLES, ma per Manuel mancava qualcosa: “Non ti credo, mi manca la spontaneità”. Per Emma il concorrente ha ancora molto da dire.

A raggiungere i Westfalia al ballottaggio è stato VERSAILLES. Dopo le loro esibizioni allo scontro finale, i giudici hanno votato l’eliminato del secondo Live di X Factor 2021: Westfalia.

Live X Factor 2021, tutti i brani della seconda puntata

Queste le cover cantate dai concorrenti nel secondo Live: