X Factor 2021 quinto Live, eliminati a sorpresa e nuovi inediti: chi è uscito

Chi è uscito a X Factor 2021 nel quinto Live? Si avvicina sempre di più la finale e ci sono stati altri due eliminati. La puntata di giovedì 25 novembre 2021 è cominciata in modo molto speciale e con un ospite attesissimo: Ed Sheeran ha aperto il quinto Live e si è esibito anche a metà puntata. Ha scambiato due chiacchiere con Ludovico Tersigni parlando anche in italiano, una cosa che piace molto ai fan italiani di Ed. Nel quinto Live, inoltre, il pubblico ha ascoltato i nuovi inediti dei concorrenti di X Factor 2021 nella prima manche. A dare inizio alla gara, invece, è stato il roster di Mika.

FELLOW ha convinto i giudici con la sua esibizione anche stasera, anzi li ha stupiti. Sul palco sono saliti Le Endrigo dopo il cantante di Mika: il nuovo inedito della band di Emma non è arrivato molto a Mika, un po’ di più a Hell Raton e Agnelli. Quest’ultimo ha mosso le prime piccole critiche a BALTIMORA stasera, come anche Mika: il nuovo inedito non ha convinto del tutto i due giudici. Il nuovo inedito di Erio è stato scritto da Giuliano Sangiorgi, ma i giudici hanno apprezzato molto anche l’esibizione. Nika Paris è piaciuta molto, mentre gIANMARIA ha lasciato perplessi Mika e Manuelito stasera perché ha perso a tratti il controllo, cosa che invece piace molto ad Agnelli. Stasera anche i Bengala Fire hanno messo d’accordo il tavolo.

Prima dell’esito del televoto c’è stata l’esibizione di Casadilego ed Ed Sheeran! Un sogno che si è avverato per la vincitrice dell’anno scorso, che ha scelto il suo nome d’arte proprio in onore della star britannica, che ha regalato un altro brano al pubblico di X Factor 2021. Dopo questo momento molto bello ed emozionante, Ludovico ha letto il verdetto: i primi eliminati del quinto Live sono stati Le Endrigo, dopo un ballottaggio con FELLOW.

Nella seconda manche i sei concorrenti ancora in gara si sono esibiti con delle cover e accompagnati da un’orchestra. Al termine delle esibizioni il verdetto del televoto ha mandato al ballottaggio BALTIMORA e Nika Paris. Gli eliminati di X Factor 2021 del 25 novembre sono quindi Le Endrigo e Nika Paris.

X Factor 2021 Live, i nuovi inediti della quinta puntata e le cover

Di seguito tutti gli inediti del quinto Live di X Factor 2021:

gIANMARIA – Senza saliva;

Le Endrigo – Panico;

Bengala Fire – Amaro mio;

FELLOW – Non farmi andare;

Erio – Fegato;

Nika Paris – No limit;

BALTIMORA – Baltimora.

Queste invece le cover della seconda manche con l’orchestra: