X Factor 2021 quarto Live, nuova doppia eliminazione: chi è uscito

Il quarto Live di X Factor 2021 di giovedì 18 novembre 2021 è cominciato con la giostra: un classico meccanismo del programma per avere la doppia eliminazione. I nove concorrenti ancora in gara si sono esibiti con i loro inediti senza interruzione tra uno e l’altro. Prima del verdetto del televoto c’è stato un emozionante duetto tra Mika ed Emma. sulle note di Anna e Marco di Lucio Dalla. Al termine della manche c’è stato subito il primo eliminato della quarta puntata: VERSAILLES. Il tempo dei saluti e subito Ludovico ha letto i “numeretti” della seconda manche, in cui si sono esibiti tutti gli otto concorrenti rimasti in gara.

Il primo a tornare sul palco è stato Erio: tutti i giudici hanno detto di essere rimasti piacevolmente stupiti dalla sua esibizione. Nika Paris è piaciuta tanto a Emma e Hell Raton, ma per Manuel Agnelli invece dovrebbe lasciarsi andare ancor di più. La prima band della serata è stata quella di Emma, ovvero Le Endrigo: hanno convinto parte dei giudici, perché Agnelli non è ancora riuscito a identificare il suono del gruppo. La solita critica, trita e ritrita a X Factor 2021: se i concorrenti propongono bene o male lo stesso sound allora sono sempre uguali; se sperimentano e cambiano, allora non sono riconoscibili e non mettono a fuoco la loro personalità.

BALTIMORA si è esibito con una canzone di Lucio Battisti dopo Adele; “Abbiamo alzato ancora di più l’asticella”, ha commentato Manuelito. I giudici si sono complimentati con tutta la squadra e con il concorrente anche per la produzione, oltre che per la vocalità, la grinta e le emozioni. Insomma, Edoardo sembra essere uno dei favoriti di questa edizione. I Mutonia hanno convinto più della settimana scorsa Mika, meno Emma mentre Hell Raton è dell’idea che ci sia qualche problema nel suono alla batteria. Dopo la band è salito sul palco gIANMARIA, che con il suo talento spinge i giudici a ignorare le piccole imperfezioni: anche lui piace molto al tavolo. Manuel gli ha detto: “Sei uno dei talenti autentici di questa edizione”.

Penultimi a esibirsi della quarta puntata di X Factor 2021 sono stati i Bengala Fire. La band di Agnelli ha lasciato qualche dubbio nei giudici. Si è scatenato il dibattito al tavolo e Manuel ha accusato in modo sottile gli altri tre di fare fronte comune contro i Bengala Fire; Emma e Manuelito non sono rimasti in silenzio. FELLOW ha chiuso la gara: è piaciuto moltissimo anche cantando in italiano. Gli ospiti del quarto Live sono stati i Bloody Vinyl e hanno cantato prima del verdetto della seconda manche. Questi i due concorrenti allo scontro finale: Mutonia e Erio. Chi è uscito nel quarto Live, dopo VERSAILLES? I Mutonia sono i secondi eliminati del 18 novembre 2021. Manuel avrebbe voluto il tilt, ma i suoi colleghi erano convinti nell’eliminare la band.

Quarta puntata X Factor 2021, i brani del Live di giovedì 18 novembre