X Factor 2021 Live semifinale, l’eliminato scatena le proteste: i finalisti

Manuel Agnelli ha aperto la semifinale di X Factor 2021: il Live del 2 dicembre è cominciato proprio con un’esibizione del giudice. Con lui c’era anche una band molto amata della passata edizione, ovvero i Little Pieces of Marmelade. Al termine dell’intro di Agnelli, Ludovico Tersigni ha spiegato la serata: due manche, la prima con i duetti con ospite e la seconda con le cover dei concorrenti. I concorrenti meno votati di ogni manche sono finiti al ballottaggio finale. Quindi la gara è cominciata, il primo a salire sul palco è stato Erio che si è esibito con La Rappresentante di Lista. Ai giudici è piaciuto anche stasera, ma per Mika è mancata l’esplosione e la libertà, le uniche cose che sono mancate. Anche Hell Raton gli ha consigliato di godersi di più il momento, visto che sta facendo un bel percorso.

FELLOW ha potuto finalmente cantare con Benjamin Clementine, dopo tutti i complimenti che si sono scambiati durante X Factor 2021. Un sogno che si è realizzato per il concorrente e il risultato è piaciuto molto ai giudici. “Ci hai regalato un momento magico”, gli ha detto Manuelito. Grande duetto anche per gIANMARIA che ha condiviso il palco con Samuele Bersani, che lo anche riempito di complimenti nel primo incontro. Il concorrente di Emma è piaciuto molto ai giudici anche stasera: percorso impeccabile per lui. Complimenti anche per BALTIMORA che ha duettato con Fulminacci, anche se per Mika dovrebbe mantenere la sua intensità. A chiudere la prima manche i Bengala Fire, saliti sul palcoscenico con Motta. Anche la band di Manuel ha ricevuto molti complimenti.

Dopo l’annuncio dei Maneskin ospiti alla finale di giovedì 9 dicembre, Ludovico ha subito dato i numeretti della seconda manche. Era chiaro anche in questa manche che giunti alla semifinale di X Factor 2021 i giudici avevano poco da dire sui concorrenti. Alcune esibizioni hanno convinto più di altre, ma di sicuro ci sono state critiche non distruttive. I cinque che si sono giocati i posti in finale hanno convinto il tavolo anche con le cover stasera. La parola spettava solo al pubblico e il televoto ha mandato all’ultimo scontro due nomi a sorpresa: Erio e BALTIMORA. Entrambi sono sempre piaciuto molto ai giudici, quindi decidere non è stato semplice.

Con altrettanto stupore, l’eliminato della semifinale è Erio. I giudici hanno eliminato il cantante di Agnelli nonostante in tutto il suo percorso non gli sia stata fatta mai una critica. Dopo tanti complimenti e dopo tanto sostegno, i giudici hanno fatto mancare a Erio il sostegno nella fase decisiva. Forse per avere un concorrente per ogni giudice in finale? Sui social molti avrebbero preferito il tilt per lasciare la parola al pubblico. I quattro finalisti di X Factor 2021, che si giocheranno la vittoria giovedì prossimo, sono gIANMARIA, FELLOW, Bengala Fire e BALTIMORA.

Ok molto felice per Baltimora ma da quando alla semifinale si elimina direttamente senza tilt dai #XF2021 — Lisa¹ᴰ????(Taylor’s version) (@GirafaGitana) December 2, 2021

L’eliminazione di Erio spiana a Gianmaria la strada verso la vittoria di questo #xf2021.

Erio fuori e i Bengala Fire in finale, un gran bel bah! — LucaBà (@lucaba93) December 2, 2021

