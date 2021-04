X Factor 2021, nuovo nome per il dopo Cattelan: rumors sul conduttore

Chi sarà il nuovo conduttore di X Factor 2021? La domanda è ancora in attesa di risposta, non c’è nessun nome dato per certo o annunciato ufficialmente. Come sempre accade però non mancano anticipazioni e rumors e succede anche con il talent show di Sky. Alessandro Cattelan ha dato il suo addio dopo dieci anni di onorato servizio, uno scambio di tante cose tra lui, il programma e il pubblico non indifferente. Cattelan porterà sempre nel cuore X Factor, ma anche X Factor porterà sempre nel cuore Cattelan. Adesso è tempo di guardare avanti e scrivere una nuova pagina del programma, scegliere un nuovo conduttore per guidare i giudici e i concorrenti.

Tra i tanti nomi spuntati finora non c’era ancora quello di Marco Maccarini. Quest’ultimo è stato dato in corsa per la conduzione di X Factor dal settimanale Vero. Sull’ultimo numero in edicola, tra le news sulla televisione di Tommaso Martinelli è stato scritto che dopo l’addio di Alessandro Cattelan il pubblico potrebbe vedere proprio Marco Maccarini conduttore di X Factor 2021. Sono voci di corridoio ora come ora, quindi vanno prese con le pinze. Anche perché Maccarini non è l’unico in corsa…

Fino a qualche giorno fa sembrava ormai certo che sarebbe arrivata Lodovica Comello, sebbene lei dica di non saperne ancora nulla. Oggi la sua corsa sembra aver subito una battuta d’arresto e Marco Maccarini l’avrebbe raggiunta, quindi potrebbe essere in corso un testa a testa al momento. Chi la spunterà? Nulla vieta che alla fine spunterà fuori un nome che non sia né quello di Lodovica né quello di Marco.

Molto probabilmente non manca tanto al momento in cui si scoprirà ufficialmente chi è il conduttore di X Factor 2021, perché, Covid permettendo, le audizioni dovrebbero iniziare a breve. Forse si preferirà aspettare l’estate, per via del Coronavirus, prima di dare il via alle Audizioni. Così come è altrettanto possibile che una prima selezione avvenga con delle candidature arrivate via internet, come è successo l’anno scorso. Molto dipenderà insomma dalla pandemia, ma con l’arrivo dell’estate e prendendo tutte le dovute precauzioni il talent potrà partire. E in quel momento il conduttore salterà fuori per forza!