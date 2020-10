X Factor 2020 Bootcamp, categorie e cantanti scelti: tutti i nomi

Sono terminati tutti i Bootcamp di X Factor 2020. La settimana scorsa è andata in onda la prima delle due puntate di questa fase. I giudici si sono divisi infatti in due serate per scegliere i cinque cantanti delle rispettive categorie da portare avanti a X Factor. L’assegnazione delle categorie quest’anno è stata decisamente particolare. Cattelan ha comunicato ai giudici le rispettive categorie a ognuno in modo diverso. Under Uomini a Emma: il conduttore se lo è scritto su una maglietta tra i versi di Wonderwall degli Oasis e lei ci ha messo un po’ prima di scovare l’indizio. Con un cartello per strada invece ha assegnato gli Over a Mika. Hell Raton ha appreso di dover seguire le Under Donna con dei versi scritti e incisi per l’occasione. Infine, i Gruppi a Manuel Agnelli sono stati assegnati con una scritta infuocata: il giudice se la è trovata davanti uscendo dagli studi. Tutti i giudici erano molto felici della categoria con cui gareggeranno.

x Factor 2020, i Bootcamp e le categorie assegnate ai giudici

Di tutti i cantanti che hanno ricevuto tre o quattro sì e hanno superato le Audizioni, i giudici hanno dovuto sceglierne solo dodici concorrenti da riascoltare ai Bootcamp. Il meccanismo è il solito: le cinque sedie e gli switch. Fin quando ci sono ancora posti liberi nessun problema, ma quando arriva un concorrente che convince il giudice a portarlo avanti allora entra in gioco lo switch, ovvero la sostituzione. In questa edizione, però, i giudici si sono ritrovati totalmente soli con le loro decisioni da prendere in studio. Gli altri tre, infatti, erano in un’altra stanza e seguivano i Bootcamp su uno schermo commentando con Cattelan. A rompere il ghiaccio con la seconda fase di X Factor che porta ai Live è stato Hell Raton con le sue Under Donna nella scorsa puntata dei Bootcamp. Poi è toccato a Mika e per finire a Emma e Manuel Agnelli nella seconda puntata dei Bootcamp.

Bootcamp X Factor 2020, tutti i nomi dei cantanti che hanno superato la fase

Nella prima puntata dei Bootcamp 2020 Hell Raton ha assegnato le sue cinque sedie a Casadilego, Ale, Cmqmartina, Daria Huber e Mydrama. Per quanto riguarda Mika, invece, ha deciso di proseguire la corsa verso i Live con questi cinque Over: N.A.I.P., Kaima, Disarmo, Vergo e Eda Marì. E veniamo ai Bootcamp della seconda puntata. Questi sono i cinque Under Uomini scelti da Emma: Blue Phelix, Blind, Roccuzzo, Leo Meconi e Santi. Infine, i Gruppi di Manuel Agnelli che rivedremo nella prossima fase sono Little Pieces of marmelade, Wime, Yellow monday, Manitoba e Melancholia.