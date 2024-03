Wilma Goich si confessa a La Volta Buona: ecco con chi convive

Wilma Goich è stata ospite oggi a La Volta Buona, il programma del pomeriggio di Rai Uno. La cantante si è sottoposta al tritavolte, raccontando i momenti più significativi della sua vita. La rivelazione più scioccante però arriva in apertura. Nel presentarla, la Balivo ha svelato un dettaglio importante della sfera privata della Goich: il cuore della cantante è occupato.

L’entrata è su Click Boom di Rose Villain e Wilma Goich balla sul brano apparendo più in forma che mai. L’intervista che la cantante ha rilasciato a Caterina Balivo è stata molto divertente e a tratti commovente. La Goich ha infatti ripercorso i punti salienti della sua carriera a partire dal debutto al Festival di Sanremo. Ampio spazio è stato dedicato anche al suo legame professionale e sentimentale con Edoardo Vianello, nei confronti del quale si è mostrata meno dura rispetto ad altri interventi fatti in passato. Toccante il ricordo della figlia Susanna, scomparsa tragicamente nell’aprile del 2020.

Il momento saliente dell’ospitata però, possiamo ribadire che sia stato all’inizio. In apertura infatti, Caterina Balivo ha presentato la Goich e nel farlo ha rivelato che la cantante convive con un uomo molto più giovane di lei:

Non teme assolutamente il giudizio degli altri e adesso vive con un ragazzo di 27 anni, vi dico solo questo.

Una volta entrata, Wilma Goich ha confermato la notizia, scegliendo però di non rivelare ulteriori dettagli. Accogliendola, la Balivo ha infatti chiesto alla cantante chi fosse questo giovane con cui condivide la quotidianità. La Goich allora ha fermato subito la conduttrice, precisando che il ragazzo, per ora, non vuole rendere pubblica la sua identità.

Le due hanno scherzato sulla questione e successivamente Wilma ha spiegato i motivi per cui preferisce accompagnarsi con uomini molto più giovani:

Mi piace più stare in mezzo ai giovani che a quelli attempati, perché quelli giovani ti ringiovaniscono

Come direbbe Achille Lauro, la Goich “ci è cascata di nuovo”. Dopo la vicinanza con Daniele Del Moro durante la sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello VIP, ora la cantante non nasconde la convivenza con questo misterioso ventisettenne. Chissà se, anche in questo caso, si tratta di un ragazzo noto al pubblico, o se semplicemente è una persona comune che vuole mantenere riserbo sulla propria vita privata.

In ogni caso, come ribadito anche da Caterina Balivo, Wilma Goich è una persona che non ha mai dato peso al giudizio dell’opinione pubblica. La cantante si è sempre definita come una donna libera e non ha mai nascosto il suo interesse per i ragazzi più giovani. Già in passato infatti, la Goich aveva confessato di aver avuto altre storie con uomini più piccoli, aggiungendo anche di essere stata sempre lei a lasciarli e non il contrario.