La Goich ha preso una sbandata per il giovane Dal Moro e per questo è gelosa dell’altra concorrente, esagerando nei toni

Wilma Goich ha ammesso di essersi innamorata di Daniele Dal Moro. Questa è la nuova dinamica del Grande Fratello Vip 7, anche perché da quando si è confidata e si è liberata di questo peso si sente altrettanto libera di vomitare cattiverie. La povera malcapitata è Nikita Pelizon, ancora lei purtroppo. Nikita è stata presa di mira già da altre persone nella Casa, per esempio Wilma ha trovato un valido alleato in Antonino Spinalbese che non nutre simpatia per Nikita ed è sempre pronto a parlare male di lei. E come la Goich anche Elenoire Ferruzzi si era scagliata contro Nikita per gelosia.

In quella occasione c’è stato il gesto dello sputo, un gesto orrendo e che è costato a Elenoire l’eliminazione da parte del pubblico. Adesso è il turno di Wilma Goich infatuata di Daniele Dal Moro, proprio come era successo alla Ferruzzi. Nel frattempo il rapporto tra Daniele e Nikita è cresciuto e sebbene lei abbia palesato un interesse per Luca Onestini, adesso a “Nonnì”, come chiamano Wilma altri concorrenti e il pubblico, dà fastidio la vicinanza tra i due. Stamattina si è svegliata con il dente avvelenato.

In cucina ha cominciato a lamentarsi del fatto che Nikita faccia i grattini a Daniele. “Devo capire perché”, ha detto. E ha cominciato un vero e proprio tormentone alquanto nauseante, va detto visti i termini che ha usato. Wilma Goich ha detto “sento puzza di m…a” per tutta la mattinata, riferendosi ovviamente a Nikita. Con tutte le varianti annesse: “Io sento puzza”, “C’è puzza di m…a” e ha ripetuto la parola una miriade di volte. Su Twitter qualcuno si è detto appunto nauseato per le tante volte che è stata pronunciata.

Quindi è arrivato lo sfogo di Wilma su Nikita, colpevole secondo lei di sfidarla nella conquista di Daniele. Potrebbe sembrare un racconto di fantasia, ma non lo è. Queste le parole della cantante e riportate da Biccy:

“Daniele era seduto qua, Nikita è venuta a sedersi vicino a lui e ha iniziato a fargli i grattini in testa. Con quello sguardo. Tutta una provocazione. Ma io sono un carrarmato, lei deve stare attenta perché io la schiaccio. E sai come? Io vado da Daniele lo guardo e gli dico ‘mi viene da vomitare'”

Resta da chiedersi se Alfonso Signorini affronterà la questione in puntata stasera o deciderà di passarci sopra. Perché che con Wilma abbia un occhio di riguardo, purtroppo, è innegabile.

Wilma Goich si è innamorata di Daniele Dal Moro al GF Vip

Nelle scorse ore è arrivata invece la confessione di Wilma Goich innamorata di Daniele Dal Moro. Ha detto di non aver provato queste sensazioni per vent’anni e che l’ex tronista sia riuscito a risvegliare in lei determinate emozioni. Qualcosa nato sin dalle prime sere nella Casa e che pare sia cresciuto nel tempo. Questi alcuni passaggi del suo discorso:

“Venendo qui tutto potevo immaginare fuor che questo. Questa cosa mi fa stare bene. Però c’è un abisso tra noi. Io sono anche vergognosa e ho imbarazzo ad ammettere queste cose. Lui anche a battuta dice spesso ‘ho Wilma e poi viene il resto’. Tutto può capitare. L’unica con cui ha un rapporto aperto sono io. Io però devo mettere le barriere per non farmi male. Ieri ho lanciato una bombetta, gli ho detto ‘ma tu mi ami?’. Ha fatto il gesto come per dire ‘sopra ogni cosa’. Magari mi ama come persona, perché lo comprendo. Lui poi è cancro ascendente cancro come il mio ex”

#gfvip Antonino ormai è un no comment perché è oltre il ridicolo ma Wilma o si da una calmata o può andare pure a casa ma stiamo impazzendo

La schiaccio

Ce puzza di merda

Ma da dove li hanno presi questi — giocor (@giocor2) November 14, 2022

Adesso a parte gli scherzi, che Wilma si incazzi e dica che senta puzza di merda perchè Nikita si è messa vicino a Daniele fa semplicemente schifo!!! #gfvip — Vera PrimaVera (@VeraPrimavera7) November 14, 2022