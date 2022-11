Wilma Goich deve andare in nominatin d’ufficio al Grande Fratello Vip, a patto che le regole valgano per tutti. Viene da dire: Dura lex, sed lex. Cosa è successo? La cantante è stata protagonista di un paio di uscite tutt’altro che felici. Per quel che riguarda la violazione del regolamento, dopo essere stata lontana dalla Casa più spiata per alcuni giorni per via del contagio Covid, una volta rientrata, ha riportato ad alcuni vip delle notizie del mondo esterno. Come è noto non si può fare (ricordate Andrea Zelletta? Per una situazione identica fu appunto spedito in nomination). Cosa ha riferito la Goich? Un risultato di un match dei Mondiali. Con ogni probabilità lo ha captato mentre si trovava in quarantena, in albergo. “L’Argentina ha perso contro l’Arabia Saudita”: questa la notizia riportata all’interno della dimora del GF Vip. A ciò si aggiungono delle frasi da dimenticare, per non dire orripilanti, indirizzate a Micol Incorvaia.

Grande Fratello Vip, Wilma Goich e Patrizia Rossetti: dichiarazioni offensive nei confronti di Micol Incorvaia

Patrizia Rossetti e Wilma Goich si sono rese protagoniste di pettegolezzi offensivi, attaccando Micol Incorvaia. “Nonnì” è infatuata di Daniele Dal Moro, mentre la sua fidata compagna non disdegnerebbe la compagnia di Edoardo Tavassi. Cosa c’entra Micol con tutto questo? Semplice: sia con l’ex tronista sia con il fratello di Guendalina ha stretto un bel rapporto. E pare che ciò indispettisca Patrizia e Wilma. Chissà se a livello conscio o inconscio.

Le due, nelle scorse ore, mentre stavano lavando i piatti, hanno avuto un dialogo assolutamente dimenticabile. “Tu sai tutto in anticipo, quella str**za…”, ha tuonato la cantante. Soggetto? Di chi stava parlando? La Rossetti ha subito tolto ogni dubbio: “La bionda?”. L’ex moglie di Edoardo Vianello ha annuito, per poi proseguire nella sua critica aspra e acida: “Però bisogna parlare con Sara, perché dice “Ah io rimango sempre della stessa idea, bisogna aiutarla un attimo a smuoversi””.

Solo poche ore prima Patrizia e Wilma si erano scagliate contro Micol, criticandola in quanto ci metterebbe troppo a prepararsi. Peccato che la giovane Incorvaia abbia captato le malignità dette sul suo conto, sfogandosi con Giaele: “Ci sono rimasta sinceramente male, sai quante me ne hanno dette dietro?”.

A proposito della faccenda, Goich e Rossetti, al posto di fare una riflessione, si sono compiaciute delle loro gesta. “Ieri sera mi è venuta proprio bene, perché poi a me vengono queste cose, ma se uno dice stronzate io non ce la faccio”, ha scandito ridendo Patrizia. Immediato l’eco di Wilma: “Ognuno ha ciò che si merita”. Eh sì che il caso Marco Bellavia non è capitato cent’anni fa e nemmeno dall’altra parte del globo. Si è consumato proprio durante la settima edizione del GF Vip, di recente.