Silvia Toffanin di nuovo contro Pamela Prati. La conduttrice di Verissimo, che quando scoppiò lo scandalo Mark Caltagirone dovette assistere alla fuga della showgirl sarda dalla sua trasmissione (non le piacquero alcune domande e tagliò la corda), ha il dente avvelenato (e non ha tutti i torti). Così, quando salta fuori la storia del ‘Matrimonio fantasma’, ancora oggi non esita a stroncare la Prati. Tale scenario è capitato pure lungo la puntata in onda sabato 26 novembre, nel corso dell’intervista a Marco Bellavia.

L’ex volto di Bim Bum Bam ha lasciato intendere di aver iniziato una love story con la Prati. Silvia Toffanin, già la scorsa settimana, parlando con Orietta Berti, ha detto senza girarci troppo attorno di non credere a siffatto amore in erba. Chiacchierando con Bellavia, ecco un altro affondo sull’attrice.

“Sei fidanzato?”, ha chiesto la timoniera di Verissimo all’ospite. “Sai che il mio cuore è occupato, per Pamela, tra l’altro oggi è il suo compleanno”, ha ricordato Bellavia. E ancora: “Lei ha avuto il Covid, difficile vedersi, è una storia work in progress”. La Toffanin, nonostante il 26 novembre caschi appunto il 64esimo compleanno della showgirl, è stata ‘spietata’ ed ha affilato le unghie, rifilando una stoccata tagliente alla ‘Diva’.

“Questo è un amore verissimo?”, ha chiesto a Marco, lasciando trapelare il proprio scetticismo e una punta di ironia. “Anche se fai quella faccia, con l’occhiolino, sì è verissimo“, la risposta del conduttore. “Mi piace perché tu hai la dote dell’autoironia, dovresti insegnarla anche a lei”, la tuonata con il sorriso (ma non per questo non affilata) della Toffanin. “Non c’è da insegnarle”, la difesa di Bellavia a favore di Pamela. La padrona di casa di Verissimo non ha mollato la presa: “C’è sempre qualcosa da imparare”. Dalla serie: chi ha orecchie per intendere, intenda.

Pamela Prati e Marco Bellavia, una storia vera o fittizia?

I due ex gieffini vip vanno dicendo da giorni di avere un particolare feeling, lasciando intendere in modo palese che potrebbe nascere qualcosa di serio tra loro. Molte persone che li seguono, però, al pari di Silvia Toffanin, non credono che ci siano dei sentimenti intensi e sinceri. Insomma, regna lo scetticismo e in tantissimi pensano che la liaison altro non sia che un’operazione per avere visibilità. Qualcuno invece ha una visione più romantica della faccenda e nutre la convinzione che sia tutto vero e spontaneo. Dove sta la verità? Chissà, le vie dell’amore sono infinite…