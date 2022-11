Nella puntata odierna di Verissimo c’è stata tra gli ospiti Orietta Berti. Dopo un’esibizione canora, la cantante ha fatto una chiacchierata con la padrona di casa Silvia Toffanin, iniziando a parlare del suo ultimo impegno lavorativo: il Grande Fratello Vip e il suo ruolo da opinionista. Come prima cosa la Berti ha raccontato di trovarsi bene con la sua compagna di poltrona Sonia Bruganelli e di esserci diventata molto amica. Ha svelato inoltre che questo programma le ha dato un sacco di popolarità, ancora di più di quella che già aveva, tanto da non non riuscire più a contare le persone che la fermano per fare un selfie con lei.

La Toffanin ha poi mostrato un video a Orietta dei suoi interventi al Grande Fratello Vip, chiudendo il filmato con i battibecchi avuti con Pamela Prati. Sorprendendo un po’ tutti, la conduttrice di Verissimo ha chiesto ad Orietta di raccontarle tutto della showgirl sarda, usando ovviamente la schiettezza che la contraddistingue. “Ma guarda Pamela ha raccontato tutta la sua storia” ha esordito la cantante di “Fin che la barca va”, per poi aggiungere: “Io gliel’ho anche detto che col cuore posso esserle vicina, ma con la mente no perché è una storia così inverosimile che io non ci posso credere. Capisci?”

A questo punto la Toffanin ha sorpreso tutti, attaccando sarcasticamente la showgirl del Bagaglino:

“No, ma nemmeno io ci credo Orietta, ma chi ci crede? Ma secondo te è più finta la storia con Mark Caltagirone o quella con Marco Bellavia? Perché più o meno…”

Una bordata velenosa, a cui ha fatto seguito un fragoroso applauso dello studio di Verissimo.

Il precedente tra Pamela Prati e Silvia Toffanin: perché la conduttrice di Verissimo ha il dente avvelenato

Sembra proprio che all’ex letterina di Passaparola, la “fuga” della Prati dal suo programma durante un’intervista sul caso Mark Caltagirone non sia ancora andata giù. Insomma, il dente avvelenato c’è.

In quell’occasione la ‘Diva’ del GF Vip 7 se n’era andata dallo studio quando la Toffanin le aveva chiesto di mostrarle una foto del presunto suo futuro sposo. La conduttrice rimase sola (la Prati levò i tacchi) e senza parole. “Dov’è Pamela? Se ne è andata via? Ma come è andata via? Io onestamente sono senza parole”, chiosò, tra lo stupore e la stizza.

Impossibile dimenticare quel momento, anche perché è stata una delle rare volte che si è vista una Toffanin davvero adirata . In molti si chiedono ora se la Prati replicherà alle stoccate lanciate dalla compagna di Pier Silvio Berlusconi.