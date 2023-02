Il magazine Oggi ha fatto i conti in tasca a Wilma Goich in merito alla sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip. La cantante è rimasta nella Casa più spiata d’Italia per oltre cinque mesi. Ovviamente dietro lauto compenso. L’ex moglie di Edoardo Vianello è stata infatti una delle gieffine più pagate, come ci tiene a precisare la rivista.

Quanto ha guadagnato Wilma Goich al GF Vip? Ben ottomila euro a puntata: considerate tutte le serate in cui l’artista è stata protagonista e facendo due conti è facile arrivare alla cifra, decisamente consistente, di 145mila euro. Un bel gruzzolletto per la 77enne, che grazie al programma di Canale 5 ha ottenuto anche nuova popolarità, facendosi conoscere da un pubblico più giovane.

Il cachet stellare di Wilma Goich al Grande Fratello Vip

Se Wilma Goich sorride lo stesso non si può dire per Mediaset e per la produzione del Grande Fratello Vip, come si legge sul giornale:

“Cifre, quelle di Wilma, che il reality si è potuto permettere solo nei mesi iniziali di messa in onda. Il budget ora si è prosciugato e il Biscione ha dovuto ripiegare su nuovi e sconosciuti concorrenti a costi assai più contenuti”

Gli ultimi ad entrare nella Casa più spiata d’Italia sono stati: Nicole Murgia, Davide Donadei, Andrea Maestrelli. Degli sconosciuti pure per molti addetti ai lavori. Ma l’obiettivo di Alfonso Signorini quest’anno è stato chiaro: creare una commistione tra famosi e non famosi, un crossover tra Grande Fratello Vip e Grande Fratello Nip (che è stato cancellato dal palinsesto di Canale 5).

Il conduttore e giornalista ha più volte ricordato che negli anni passati sono stati “gli sconosciuti” a dare linfa vitale alla trasmissione più dei Very Important People. Solo per fare qualche nome: Ignazio Moser, Stefano Sala, Dayane Mello, Delia Duran…

E per questo nuovi concorrenti poco Vip varcheranno presto la Porta Rossa. Stando alle ultime indiscrezioni dovrebbero entrare nel bunker di Cinecittà Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, e Gianluca Benincasa, ex amore di Antonella Fiordelisi.

Ci sarebbe inoltre Martina Nasoni, ex vincitrice del GF Nip ed ex fiamma di Daniele Dal Moro, ma pare che la ragazza dal cuore di latta non sarà una nuova gieffina bensì un’ospite speciale, che resterà nella Casa giusto il tempo di agitare il già tormentato rapporto tra l’ex tronista di Uomini e Donne e Oriana Marzoli.