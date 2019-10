Wilma Facchinetti, critiche per il compleanno del figlio: cosa è successo

Wilma Facchinetti e suo marito Francesco festeggiano il compleanno del figlio. Sul web scoppia il caos, ecco perché

Per i personaggi pubblici, che si apprestano a condividere la propria vita sui social con i loro fans, non c’è pace. Per qualsiasi cosa essi facciano deve sempre scoppiare una polemica, pure per i compleanni dei figli. Questo è quello che è successo a Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma. La coppia infatti è finita nel mirino delle critiche. La causa? Pare, pura scaramanzia degli utenti che li seguono via web. I due hanno deciso di festeggiare il compleanno di loro figlio Leone un pochino in anticipo semplicemente perché desideravano che i 5 anni del piccolino venissero celebrati a dovere. Wilma Faissol e suo marito hanno organizzato una splendida festa e tema Lego durante la quale tutti i piccoli invitati si sono divertiti a più non posso, tra animazione, giochi, torte e pasticcini di ogni tipo.

Caos per il compleanno del figlio, Wilma si sfoga: “Siamo nel 2020”

Tutto pare essere andato a meraviglia ma nel mondo virtuale è letteralmente scoppiato il caos. La moglie di Francesco Facchinetti è stata bersagliata da commenti negativi sulla decisione di aver deciso di festeggiare il compleanno di Leone in anticipo. Per qualche utente, infatti, per scaramanzia la coppia avrebbe dovuto evitare e fare la festa nel giorno esatto in cui il bimbo è nato. Queste parole, ovviamente, non hanno fatto piacere a Wilma che tramite alcuni video ha deciso di rispondere alle critiche. “Ragazzi davvero, non fate le cose per scaramanzia? Siamo nel 2020, non siamo più pagani che dobbiamo guardare la luna e dobbiamo inventarci delle storie, oggi abbiamo la scienza, succede qualcosa a mio figlio se celebriamo il suo compleanno in anticipo?”, ha chiosato Lady Facchinetti precisando di non credere minimamente ne’ nella scaramanzia e neppure nel malocchio.

Wilma Facchinetti e il selfie con Alessia Marcuzzi

Alcuni giorni fa proprio la moglie del celebre dj italiano è apparsa anche sul profilo Instagram di Alessia Marcuzzi. La conduttrice di Temptation Island Vip 3, ha postato un selfie che la ritrae insieme a lei. Foto che è stata poi riempita di commenti positivi. Alessia, infatti, tempo fa ebbe una relazione con Francesco Facchinetti dalla quale nacque Mia, che oggi ha 8 anni. La Marcuzzi è rimasta in ottimi rapporti con il suo ex grazie anche a Wilma con la quale ha stretto una grande amicizia. Tutti insieme oggi formano una famiglia allargata, uniti da affetto e rispetto.