Temptation Island Vip 3, Alessia Marcuzzi di nuovo al timone? Lei si svela

Temptation Island Vip 3, sarà Alessia Marcuzzi a condurre? La conduttrice si svela

Si è da poco conclusa la seconda edizione di Temptation Island Vip, con Alessia Marcuzzi come conduttrice, e già si parla del futuro della trasmissione. Chi sarà al timone nel programma il prossimo anno? A parlare oggi è la stessa Marcuzzi in un’intervista su Uomini e Donne Magazine. Durante la scorsa edizione abbiamo visto condurre il reality delle tentazioni Simona Ventura e a prendere il suo posto è stata proprio Alessia. Sono tanti coloro che hanno apprezzato il lavoro fatto dalla conduttrice, che ha saputo ascoltare e aiutare le varie coppie presenti nel programma. Si tratta di un percorso molto forte anche per chi conduce, che si ritrova ad affrontare un viaggio nei sentimenti insieme ai partecipanti. Ma sarà ancora la Marcuzzi a reggere questo importante ruolo in futuro? Nel corso della sua intervista, Alessia non nega che le piacerebbe tornare al timone della versione Vip del noto reality. Non solo, la conduttrice si svela anche sui falò di confronto delle coppie.

Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi: grande dispiacere per Pago

“Mi piacerebbe tornare al timone di Temptation Island Vip”, ammette la Marcuzzi. Non si sa ancora, dunque, se sarà proprio lei a rivestire questo ruolo. Sicuramente da parte sua ci sarebbe una risposta positiva. Lei stessa confessa che si tratta di “un lavoro molto introspettivo”, dove è necessario essere neutrali. Tutti i falò di confronto hanno colpito la Marcuzzi, ma due in particolare l’hanno portata riflettere. Scendendo nel dettaglio, Alessia dichiara di essere rimasta molto dispiaciuta per Pago. Avrebbe voluto fare qualcosa per aiutare Serena Enardu e il cantante, ma è consapevole del fatto che “non c’era modo di aggiustare il loro rapporto”. Ricordiamo che questa è una delle coppie che non ha avuto il suo lieto fine.

Alessia Marcuzzi dopo Temptation Island Vip: anche il confronto tra Anna e Stefano è stato complesso

Anche il falò di confronto di Anna Pettinelli e Stefano è stato, per la Marcuzzi, abbastanza complesso. La conduttrice rivela che non è stato facile da gestire questo momento. E mentre si spera di rivederla al timone della terza edizione del reality, Alessia confessa che le piacerebbe fare un programma come Harem, in cui le donne si confidano mentre un uomo ascolta in un confessionale.