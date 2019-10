Serena e Pago, intervista Chi. Lei: “Sono in cura”. Lui: “Non c’è futuro”

Serena e Pago si confessano: tutta la verità dopo Temptation. Lei: “Sono in cura da una psicologa”. Lui racconta il retroscena sui baci: “Mi manca da morire”

La rottura in mondovisione a Temptation Island Vip 2 tra Pago, al secolo Pacifico Settembre, e Serena Enardu ha fatto molto rumore. Anche perché la coppia, prima del reality Mediaset, sembrava affiatata e solida. Lo show ha svelato tutt’altra storia. Oggi i due si sono lasciati definitivamente, come loro stessi hanno confermato al magazine Chi. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha raccolto le loro confessioni (le interviste complete in edicola da domani 23 ottobre, qui le anticipazioni) facendo chiarezza su che cosa è accaduto una volta terminata la trasmissione di Canale 5.

Pago amaro su Serena: “Non ci siamo mai più baciati, non c’è futuro”

“Mi fa male averlo lasciato”, confida l’ex tronista di Uomini e Donne, “ma non lo amo più”. Dopo il naufragio della love story, Serena fa sapere di essersi affidata alle cure psicologiche per affrontare nel migliore dei modi il momento delicato. “Ora sono in cura da una psicologa – spiega – Io e Pago non stavamo bene da due anni. Ho sempre avuto paura di fargli del male e ho sbagliato. Per tutelare lui abbiamo distrutto tutto”. Il magazine ha raggiunto anche Pago che ha reso noto che cosa è accaduto quando i riflettori del programma si sono spenti: “Dopo il programma ci siamo rivisti. Abbiamo pianto. Abbiamo parlato. Ci siamo mandati dei messaggi. Oggi siamo lontani. Non ci siamo mai più baciati, non c’è futuro”. Resta un grande vuoto al musicista: “Mi manca da morire…”

La parabola di Serena e Pago

Una coppia modello, complice, serena: prima di entrare a Temptation Island Vip 2 era questa l’immagine che molti fan avevano di Serena e Pago. E invece Temptation ha svelato crepe profonde e distanze incolmabili, alimentate da silenzi e parole ‘non dette’. Puntata dopo puntata la love story ha preso una piega sempre più pericolosa finché è stato inevitabile l’addio, avvenuto durante un falò di confronto che ha assunto i contorni di uno psicodramma sentimentale.