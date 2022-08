William e Kate si sono lasciati? Un prezioso regalo è sparito!

By

Brutto colpo per la Regina Elisabetta, tutta la famiglia reale e i sudditi inglesi: è crisi tra il Principe e la moglie

Non c’è pace per la famiglia reale inglese. Da giorni non si fa che parlare della presunta separazione tra il Principe William e Kate Middleton. Rumors mai confermati ma neppure smentiti e l’ultimo gesto della Duchessa di Cambridge sta facendo parecchio discutere.

La nuora del Principe Carlo si è presentata ad un recente evento pubblico con la figlia Charlotte e senza il prezioso regalo del marito: l’anello di fidanzamento che in passato era solita sfoggiare Lady Diana. Un regalo importante, dall’immenso valore simbolico e non solo, di cui Kate Middleton non si è mai separata. Almeno fino ad oggi.

Perché toglierlo proprio ora? Sono dunque fondate le voci di tradimento e crisi che da settimane si rincorrono a Londra e non solo? Stando ad alcuni pettegolezzi riportati dalla stampa inglese il Principe William sarebbe un marito infedele.

L’erede al trono avrebbe più volte tradito Kate Middleton. Pare addirittura che nel 2018 abbia avuto una relazione clandestina con Rose Hanbury, una cara amica di famiglia. All’epoca la Middleton era in dolce attesa: aspettava il terzo figlio Louis.

Secondo quanto si legge su Express, Kate sarebbe stufa del comportamento di William, soprattutto perché questi presunti tradimenti la renderebbero ridicola agli occhi delle persone più care, dei sudditi e di tutti quelli che seguono con interesse le vicende reali.

Pare che la Middleton abbia addirittura dato un ultimatum a William: togliere l’anello di Lady Diana è il primo gesto di un allontanamento in corso? Al contrario Kate indossa ancora la fede nuziale. Per anni, però, non si è mai tolta il prezioso gioiello di zaffiri blu con il quale il Principe le ha fatto la proposta di matrimonio.

Matrimonio celebrato poi in mondovisione nel 2011 e coronato dalla nascita di tre figli: George, Charlotte e Louis. Qualche tempo fa si era parlato addirittura di un quarto erede per William e Kate ma la coppia sarebbe poi entrata in una profonda crisi.

Di sicuro non si tratterebbe del primo divorzio nella famiglia reale inglese, costellata da numerose separazioni e rotture. Tutte seguite da scandali e pettegolezzi a raffica. Basti pensare a Carlo e Diana, ma anche ad Andrea e Sarah Ferguson senza dimenticare Anna, che si è sposata due volte.