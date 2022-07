Una nuova bufera sta per abbattersi sulla famiglia reale inglese, che da decenni ormai non trova pace con gli scandali

Il principe William tradirebbe Kate Middleton: nuovo scandalo a corte oppure solo voci infondate? La Royal Family non è nuova a scandali simili, anzi si può dire che da decenni ormai non ne riesca a stare lontana. Prima la sorella della regina Elisabetta, poi il figlio Carlo così come lo scandalo che ha travolto il principe Andrea e infine il caos scatenato da Harry e Meghan. Adesso sarebbe il turno di William, che è sempre apparso al pubblico come il figlio buono e fedele alla corona. Ma sarà altrettanto fedele alla moglie? Gli affari di coppia potrebbero e dovrebbero rimanere privati, se non si trattasse della famiglia inglese più spiata nel mondo.

L’ennesimo gossip sui tradimenti del principe William – non è infatti la prima volta che se ne parla – è arrivato da una pagina Instagram, non verificata. Si chiama DeuxMoi e in realtà pare si limiti, in generale e non solo nel caso specifico di William, più che altro a riportare delle segnalazioni. Nella bio dell’account c’è scritto chiaro e tondo che le dichiarazioni “non sono state confermate” e potrebbero non corrispondere a verità. Potrebbe trattarsi benissimo di una montatura, è chiaro, ma tanto è bastato a scatenare Twitter. Il principe è finito in tendenza mondiale con ben due hashtag, però il tradimento ha a che fare poco e nulla con questo boom sui social.

Dietro questi tradimenti infatti ci sarebbe una particolare fantasia intima del principe William che alla moglie Kate proprio non va giù. Questione di letto, per intenderci. I due hashtag finiti in tendenza sono #PrinceWilliamAffair e #PrinceofPegging, il secondo riporta il nome della fantasia del principe. Ci sono meme e commenti ironici su Twitter, magari non tutti hanno creduto a questo gossip eppure si sono ugualmente scatenati con l’ironia.

La duchessa di Cambridge pare sia un po’ troppo all’antica per accettare certe pratiche. Così la stessa Kate permetterebbe a William di tradirla, in modo da soddisfare queste sue fantasie con altre donne, purché non lo pretenda da lei. Ci sarebbe un’altra clausola dietro questo “permesso speciale”: non devono esserci complicazioni sentimentali con le altre donne. Sempre nella stessa segnalazione si legge che i tradimenti di William a Kate siano argomento di discussione alle feste londinesi, che sia insomma un segreto di Pulcinella.