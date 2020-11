William e Kate a lutto: è morto Lupo, cane amatissimo dai Reali

By

I duchi di Cambridge, William e Kate, hanno annunciato la scomparsa del loro affezionato cane di nome Lupo. La notizia è stata data ieri, 22 novembre, dalla stessa famiglia reale attraverso un post pubblicato sulla loro pagina Instagram ufficiale. Il cocker spaniel ha vissuto con loro 9 lunghi anni e ha partecipato a ogni evento della famiglia. “Purtroppo lo scorso fine settimana è morto il nostro caro cane, Lupo. È stato al centro della nostra famiglia per nove anni e ci mancherà tantissimo“. Così, William e Kate, hanno voluto dedicare un ultimo saluto al loro compagno di avventure. Un componente della famiglia che ha seguito, passo passo, ogni evoluzione della loro famiglia.

Lupo era stato regalato ai duchi di Cambridge nel 2011, poco dopo le nozze reali celebrate il 29 aprile dello stesso anno. A far loro questo dono era stato il fratello di Kate, James Middleton. Lo stesso James, infatti, ha scelto di ricordare Lupo con una foto sui social. Il cane era il figlio della sua cagnolina, Ella, e ricorda quanto tutti gli fossero legati. Anche James, nel lungo messaggio dedicato a Lupo, ha ricordato quanto sia difficile superare la morte di un animale domestico che, nel corso degli anni, è come se diventasse un compagno fedele, un terapeuta.

Proprio il giovane Middleton, nel 2017, aveva perso perso il suo cane, Tilly, e ancora oggi il ricordo gli provoca dolore. Non esiste un libro di regole che aiuti a superare un lutto così vicino e sentito, ma James ha affermato di aver detto una preghiera e di aver portato la mamma di Lupo, Ella, a fare una passeggiata per ricordare il cane insieme.

Lupo e la scelta del nome del principino George

L’amato cane era parte integrante della famiglia reale, tanto da rientrare anche nelle foto ufficiali durante la nascita del principino George. Per alcuni tabloid britannici, fu proprio Lupo a scegliere il nome del primogenito nato nel 2013. Secondo quanto riporta il The Sun, William e Kate, indecisi sul nome da dare al nascituro, avrebbero sparso sul pavimento alcuni pezzi di carta con sopra scritti i nomi scelti e Lupo si sarebbe soffermato in maniera insistente proprio sul nome di George.