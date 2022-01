William e Harry, il principe Carlo si espone dopo il silenzio: raro commento

Il principe Carlo si espone per i suoi figli William e Harry. Per il popolo inglese si tratta di un rarissimo commento da parte del figlio della Regina, primo nella linea di successione al trono. Infatti, solitamente non si esprime molto su di loro e soprattutto sul marito di Meghan Markle. I rapporti al momento non sono dei migliori e il suo commento è davvero inaspettato. Il motivo? Il principe di Galles si dichiara orgoglioso anche di Harry, nonostante quanto accaduto negli ultimi anni.

Il Duca di Sussex è sempre più lontano dalla Corona e ormai si è stabilito definitivamente negli Stati Uniti con Meghan e i loro due figli, Archie e Lilibet Diana. Come è risaputo, la Regina Elisabetta II e Carlo non hanno mai accettato la decisione presa da Harry di allontanarsi. Eppure oggi il principe di Galles spende parole positive sul figlio. Avrebbe potuto elogiare solo William, ma prende questa occasione per mantenere alto anche il nome di Harry.

In un saggio esclusivo per la rivista Newsweek, secondo quanto riportano i tabloid inglesi, Carlo tratta un tema importante: ovvero il cambiamento climatico. Nel corso di questa intervista, parla con orgoglio di entrambi i suoi figli. I due fratelli reali hanno dimostrato di volersi impegnare nella risoluzione del problema che riguarda il clima, attraverso le proprie iniziative.

L’erede al trono ammette di essere orgoglioso come padre di William e Harry, i quali sono riusciti a riconoscere la minaccia. A questo punto, parla del suo successore, ovvero il suo figlio maggiore. Fa presente che il marito di Kate Middleton ha lanciato il prestigioso Earthshot Prize per garantire il cambiamento e dare un aiuto a riparare il pianeta nei prossimi dieci anni.

Ed ecco che non dimentica di elogiare anche Harry. Probabilmente in pochi si sarebbero aspettati di leggere tali parole, dopo il caos avvenuto con la Megxit e le successive accuse sul suo conto. In effetti, Harry e Meghan non ci sono andati leggeri quando hanno parlato del principe Carlo. Sarà arrivato il tempo della pace per padre e figlio?

“E mio figlio più giovane, Harry, ha messo in evidenza con passione l’impatto del cambiamento climatico, specialmente in relazione all’Africa e ha impegnato la sua carità per essere zero netto”

Elogia così il lavoro che il Duca di Sussex ha portato avanti per risolvere questa importante problematica. Secondo il principe Carlo (e non è l’unico a dirlo) è necessario agire subito: “Non c’è un momento da perdere“. Un vero e proprio appello quello che fa oggi con questa intervista, invitando tutti ad affrontare questa “sfida cruciale”.

In quanto ha trascorso molto anni a impegnarsi su questo tema, sicuramente è una delle persone che può parlare “con profonda conoscenza e vera autorità”, fa notare Nancy Cooper, l’editore di Newsweek.