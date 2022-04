Will Smith, perché non gli è stato tolto l’Oscar: scoperto il motivo!

Il caos generato dalla vicenda dello schiaffo di Will Smith ai danni del comico Chris Rock sul palco della cerimonia degli Oscar 2022 non accenna a scemare. Dopo i retroscena diffusi in seguito al fattaccio, dalle dichiarazioni del figlio di Will e Jada Pinkett-Smith alle scuse dell’attore fino al commento della vittima del gancio arrivano nuovi dettagli su ciò che è avvenuto nei momenti immediatamente successivi alla furia del 53enne.

Il momento in cui Will Smith, nel pubblico alla cerimonia degli Oscar 2022 al Dolby Theatre di Los Angeles, si è alzato e ha raggiunto Chris Rock sul palco sferrandogli un pugno ha fatto ormai il giro del mondo. A quasi una settimana dal fatto, avvenuto lo scorso 27 marzo 2022, si cerca ancora di fare chiarezza su ciò che sarebbe successo dopo.

A fare luce sulla vicenda è stato il produttore della cerimonia degli Oscar Will Packer a Good Morning America oggi, 1 aprile 2022. Quest’ultimo ha spiegato che Will Smith non sarebbe stato cacciato dall’evento su esplicita richiesta della vittima dell’inaspettata aggressione, Chris Rock. Quest’ultimo avrebbe insistito affinché Smith restasse per non peggiorare la situazione e ingigantirla ancora di più. L’attore, effettivamente, dopo il pugno si è seduto indisturbato tra il pubblico. Dopo un po’, inoltre, è salito sul palco di nuovo, stavolta per ritirare il premio come miglior attore. Grazie alla decisione del comico, quindi, il 53enne ha potuto godersi il suo momento di gloria, nonostante il suo gesto abbia praticamente rovinato tutto.

Oscar 2022, i retroscena sull’attacco di Will Smith

Questa ricostruzione, quindi, amplierebbe la versione secondo cui Smith si sarebbe rifiutato di lasciare l’evento dopo le pressanti richieste dell’Academy. Il consiglio dell’organizzazione, in ogni caso, il prossimo 18 aprile 2022 si riunirà per decidere come reagire e quali provvedimenti assegnare al 53enne. Il produttore ha anche confermato il fatto che l’infelice battuta di Rock indirizzata a Jada Pinkett-Smith fosse totalmente inaspettata. Nessuno dei presenti in sala si sarebbe quindi potuto immaginare uno scontro così forte. In molti, tra i membri del pubblico, hanno per qualche istante addirittura creduto si trattasse di qualcosa di costruito, rendendosi conto solo dopo di quanto la rabbia dell’attore premio Oscar fosse tutt’altro che finta.

Packer, infine, ha confermato che gli agenti della polizia di Los Angeles, a quanto pare, erano pronti fuori dal teatro ad arrestare l’attore. Anche in questo caso Rock avrebbe provato a minimizzare il tutto, dissuadendoli e permettendo a Smith di non affrontare, almeno per ora, le conseguenze della sua azione. Il comico si sarebbe rifiutato di denunciare il gesto violento, scegliendo di prendere il tutto con filosofia.