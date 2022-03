“Will Smith si è rifiutato di andare via”: retroscena, parla anche Chris Rock

Retroscena su Will Smith: dopo lo schiaffo si è rifiutato di lasciare gli Oscar 2022. Lo ha reso noto l’Academy a distanza di qualche giorno dal fattaccio. Sono arrivate tante accuse all’indirizzo dell’organizzazione che non solo non è intervenuta dopo che Smith ha schiaffeggiato Chris Rock ma gli ha anche concesso il premio. Al momento la statuetta vinta dall’ex principe di Bel Air non sarebbe in discussione, ma allo stesso tempo pare siano in arrivo dei provvedimenti disciplinari per lui. Per esempio potrebbe essere escluso dall’organizzazione, ma si deciderà verso la metà di aprile.

Oggi intanto l’Academy ha reso noto che Will Smith non ha voluto lasciare il teatro e la cerimonia, nonostante gli fosse stato chiesto. Questo è il contenuto di una nuova nota diffusa nelle scorse ore e che sta facendo il giro del mondo oggi. Allo stesso tempo, però, l’Academy ha fatto mea culpa su come hanno gestito la situazione:

“Vogliamo chiarire che gli è stato chiesto di uscire e che lui ha rifiutato, ma ammettiamo che avremmo dovuto trattare la situazione diversamente”

Nei giorni scorsi l’Academy aveva già fatto sapere di aver avviato un’indagine interna per stabilire se e come intervenire con un’azione disciplinare. In tanti pensano ancora che si sia trattato di uno sketch, che Will Smith e Chris Rock fossero d’accordo, ma col passare dei giorni questa ipotesi si fa sempre meno plausibile. Alla luce dei fatti l’attore ha troppo da perdere per stare ancora al gioco. Se fosse stato tutto organizzato, insomma, sarebbe già saltato fuori a questo punto.

Secondo Deadline Hollywood, comunque, la richiesta a Will Smith di lasciare gli Oscar sarebbe arrivata dal produttore dello show, Will Packer. Anche se al momento non è ancora ben chiaro se questa stessa richiesta sia arrivata all’orecchio dell’attore o si sia fermata al suo entourage. Fatto sta che nessuno di loro ha ascoltato la richiesta della produzione. Una richiesta che è saltata fuori solo ora e di cui il Board dell’Academy che sta esaminando il caso era all’oscuro. Will Smith ha due settimane di tempo per replicare alle accuse, la prossima riunione del Board è prevista per il 18 aprile.

Chris Rock rompe il silenzio dopo lo schiaffo di Will Smith

Nel frattempo Chris Rock ha commentato lo schiaffo. Lo ha fatto durante la prima del suo nuovo show, che a Boston ha fatto il tutto esaurito. Il sito Variety ha riportato le sue parole pronunciate proprio sul palco di Boston, cominciato con una standing ovation per lui: