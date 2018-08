Wanda Nara a Tiki Taka: “Icardi? Pronta a criticarlo, sarò neutrale”

Tiki Taka, Wanda Nara al posto di Melissa Satta: le dichiarazioni sul marito Mauro Icardi

Wanda Nara è pronta per Tiki Taka. La moglie di Mauro Icardi sostituirà Melissa Satta nella nuova edizione del programma sportivo, in partenza su Italia Uno il prossimo 3 settembre. In un’intervista al Corriere della Sera, la showgirl argentina ha chiarito che sarà neutrale al fianco di Pierluigi Pardo. È vero, tifa Inter ed è la moglie di uno degli attaccanti più forti della Seria A, ma questo non influenzerà in alcun modo il pensiero della bionda sud americana. Che, prima di incontrare Icardi, va ricordato, ha amato un altro calciatore: Maxi Lopez. “Non voglio assolutamente che passi l’idea che sarò la voce di Mauro: non sarà così. Sono trasparente, dico sempre quel che penso e lo farò anche in tv a Tiki Taka e, se capita, pure sull’altro programma Pressing. Difendo sempre la mia indipendenza. Con mio marito discutiamo di calcio di continuo. Lui vive una situazione dall’interno, dal campo, e ha una visione che per forza di cose non può quasi mai essere la stessa mia che giudico guardando da fuori”, ha chiarito Wanda.

Tiki Taka, Wanda Nara: “Non sarò la voce di Mauro Icardi”

“Non sono e non voglio essere la tipica donna che si limita a fare la moglie di un giocatore famoso. Il calcio in casa mia si respira tutti i giorni, in ogni momento e non solo per la presenza di Mauro. I bimbi lo guardano, gli piace, e lo seguo sempre pure io. Mi sento pronta e preparata e lo sarò ancor di più“, ha aggiunto Wanda Nara. E poi ancora: “Sono tifosa dell’Inter è vero, ma sarò neutrale. Allo stadio vado quasi sempre, mi aggiornerò di più anche sulle altre squadre, mi farò aiutare da amici e professionisti”.

Wanda Nara: corteggiata da anni da Mediaset

La moglie di Icardi ha inoltre fatto sapere che da anni Mediaset la corteggiava ma solo ora Wanda è riuscita ad accettare. “Da anni Mediaset mi chiamava, ho accettato ora perché posso farlo. Isabella, la mia figlia piccola da settembre inizia la materna, avrò qualche ora libera in più. E poi Mauro spesso il lunedì sera è a casa”, ha confidato la Nara. La nuova opininista di Tiki Taka è mamma di 5 figli: tre maschietti avuti dall’ex marito e due bambine nate dall’unione con Icardi.