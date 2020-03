Wanda Nara, stivali indossati al GF Vip: marca e prezzo esorbitante

Wanda Nara, stivali indossati al GF Vip: il prezzo esorbitante

Wanda Nara e gli stivali che non passano inosservati. “Hai il porto d’armi per quelli?”, ha commentato spassosamente Alfonso Signorini in apertura della puntata del reality in onda il 2 marzo 2020. In effetti la calzatura è assai appariscente: tacco poderoso, altezza sopra il ginocchio, borchie ‘aggressive’, lacci neri e brillantini argentanti. Insomma roba che fa colpo, nel bene o nel male. Questione di gusti. Su una cosa non ci piove: il prezzo. Quanto costano? Una cifra alquanto importante, poco sotto i 10mila euro. Per la precisione, sul sito del marchio Philipp Plein (brand della calzatura), spicca un 9.950 euro.

Wanda e le polemiche su Icardi

Non è la prima volta che Wanda Nara fa scalpore per dei capi d’abbigliamento costosi. A tale fatto si è spesso allacciata un’altra polemica, quella cioè che la vorrebbe sposata con Mauro Icardi soprattutto perché lui calciatore celebre e ricco. La showgirl argentina, però, ha tutt’altra versione da offrire. Più volte ha sottolineato la propria indipendenza, anche economica, spiegando che da sempre si è mossa autonomamente nel mondo dello spettacolo e degli affari, sia nella terra d’origine sia in Italia. Insomma, Wanda esiste e guadagna profumatamente (e ha guadagno) fin da prima di aver intrecciato una relazione con il giocatore in forza al Psg. Questo il succo del discorso della manager. E a proposito del conquistarsi le cose con sudore e fatica, sui figli ha detto…

Wanda e i principi da insegnare ai figli

“Io sono convinta che si insegni tutto con l’esempio e nulla con le parole. Il mio desiderio è che i miei figli abbiano una carriera, un lavoro, un’indipendenza”, ha affermato di recente a Chi. “Da grandi – ha proseguito – dovranno rispettare il denaro e per farlo devono sapere quanto costa averlo. È vero, sono sposata da sette anni con Mauro, guadagno bene, anche come sua manager, siamo in comunione dei beni… Ma io mi sveglio anche alle quattro della mattina per una campagna pubblicitaria. E Mauro mi dice: ‘Non ci credo’. A me, a fronte di tutto quello che è successo nella vita, viene difficile dire di no a una proposta di lavoro, ho vissuto altri anni e altri tempi”.