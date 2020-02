Wanda Nara fiume, replica al padre: i retroscena della faida familiare

Wanda Nara, la lunga replica alle accuse del padre: i retroscena sulla faida familiare

Pochi giorni fa Andres Nara, padre di Wanda, ha rilasciato un’intervista di fuoco al giornale “Caras”, accusando la figlia di essere una “donna persa nella sua fama e nei suoi soldi” e non perdonandole il matrimonio naufragato con Maxi Lopez. Oggi la moglie di Mauro Icardi, nonché opinionista del Grande Fratello Vip 4, replica al genitore attraverso le colonne del magazine Chi (in edicola da domani 19 febbraio), al quale ha concesso una lunga chiacchierata. E la sua versione, rispetto a quella di papà, è ben diversa. Wanda rigetta tutte le insinuazioni sul suo conto e racconta la sua verità.

“La storia è molto lunga…”

“Mio padre mi attacca dicendo che sono avida, attaccata ai soldi. Che ho lasciato il mio ex marito Maxi Lopez e mi sono messa con Mauro Icardi solo per i soldi, ma la storia è ben diversa”. Sulla faida innescatasi in casa Nara, Wanda ha una versione alquanto diversa rispetto a quella narrata da Andres: “È una storia molto lunga. Mio padre, quando ero ancora sposata con Maxi, cercava di fare affari con lui. E anche con me, a volte. Ed era sempre in perdita, ma io facevo finta di niente, minimizzavo perché cercavo di aiutarlo. Quando poi il mio matrimonio è andato in pezzi, lui si è messo dalla parte di Maxi”.

La stoccata a Maxi Lopez

“Papà sa benissimo che quando sono tornata in Argentina avevo le mie cose, le mie case, avevo ritrovato una trasmissione quotidiana in tv ed ero felice. E c’era quando ho cominciato a frequentare Mauro”, ha continuato la Nara. “Io, allora, non stavo uscendo con un uomo brutto o antipatico… Mauro è meraviglioso. Da allora, però, se papà può dire qualcosa contro di noi, lo fa”. Spazio anche a parole al vetriolo per Lopez: “Difende il mio ex marito ed è l’ultimo rimasto, visto che, per esempio, sono due anni che Maxi non paga gli alimenti ai figli (io, per me, non ho chiesto niente)”. E ancora: “Papà, comunque, non lo vedo più, come si può parlare male della propria figlia? Mauro conosce tutta la storia e a volte non concepisce tanta cattiveria. Per il resto della mia famiglia, comunque, io sono un orgoglio”.

Wanda e l’indipendenza: risposta alle critiche dopo le sue parole al GF Vip 4

L’argentia ha replicato anche a coloro che hanno mugugnato dopo che al GF Vip ha detto che lei deve lavorare per mantenere i figli. “Io sono convinta che si insegni tutto con l’esempio e nulla con le parole. Il mio desiderio è che i miei figli abbiano una carriera, un lavoro, un’indipendenza”, ha affermato. “Da grandi – ha proseguito – dovranno rispettare il denaro e per farlo devono sapere quanto costa averlo. È vero, sono sposata da sette anni con Mauro, guadagno bene, anche come sua manager, siamo in comunione dei beni… Ma io mi sveglio anche alle quattro della mattina per una campagna pubblicitaria. E Mauro mi dice: ‘Non ci credo’. A me, a fronte di tutto quello che è successo nella vita, viene difficile dire di no a una proposta di lavoro, ho vissuto altri anni e altri tempi”.