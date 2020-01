Wanda Nara, il segreto della storia con Icardi. GF? “No applausi facili”

Wanda Nara svela qual è il segreto suo e di Mauro Icardi per una storia duratura

Wanda Nara svela qual è il suo segreto di coppia con Mauro Icardi, attraverso una nuova intervista su Tv Sorrisi e Canzoni. La showgirl argentina si sta facendo conoscere al pubblico italiano in nuove vesti, ovvero in quelle di opinionista. La vediamo, infatti, affiancare Alfonso Signorini, insieme a Pupo, nella conduzione del Grande Fratello Vip. In studio, Wanda dice la sua sui concorrenti e spesso si lascia anche andare alla commozione. Come ha fatto più volte capire, ciò che per lei è davvero importante è rendere felici i suoi cinque figli. Tutto quello che fa, lo fa per loro. Lavora tanto proprio per la sua famiglia e a casa cerca di far vivere a tutti una certa serenità. Proprio nel corso della puntata di ieri ha dato qualche consiglio da mamma! Certo la distanza con Mauro non aiuta. Ricordiamo che il calciatore argentino, al momento, gioca al Paris Saint Germain in Francia. Come ha fatto già sapere in questi mesi, non è facile vivere così distanti. Wanda e Icardi riescono comunque a vivere al meglio la loro storia d’amore e a rivelare il loro segreto di coppia è proprio lei.

Wanda Nara e Mauro Icardi: la vita a distanza è difficile, ma l’amore tra loro è forte

Dall’anno 2014, Wanda e Icardi sono davvero inseparabili. Anche nel lavoro, i due condividono molto tempo insieme. Ma qual è, dunque, il loro segreto? Nel corso della sua intervista, la Nara svela: “Ascoltarci e cercare di renderci felici”. Questo è il metodo utilizzato dalla coppia per rendere la loro storia d’amore sempre unica e speciale. Nonostante ci sia la distanza, riescono comunque a ritagliarsi del tempo per loro: “È difficile, abbiamo sempre qualcosa da fare con i bimbi. Ora che lui è in Francia, poi, dobbiamo ottimizzare i tempi. Ma non ci piace uscire, così messi a letto i ragazzi abbiamo del tempo per noi: ordiniamo un sushi, parliamo, vediamo un film”.

Wanda Nara al Grande Fratello Vip: ecco come sta vivendo questa nuova esperienza

Una storia d’amore molto forte quella che c’è tra Wanda e il suo Mauro. Ora l’argentina sta vivendo un bel momento della sua carriera. Al GF Vip spera di poter far conoscere sé stessa al pubblico italiano. Ma come sta vivendo questa sua nuova esperienza da opinionista? “Per me è la prima volta ma mi piace provare cose nuove. Non cerco l’applauso facile. Preferisco dire quello che penso. Per me è tutto nuovo, ma mi fanno sentire a casa”, confessa oggi Wanda nella sua intervista.