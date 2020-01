Wanda Nara, consigli da mamma in tv: ecco cosa fa quando i figli litigano

Wanda Nara e i figli: ecco cosa fa l’opinionista del Grande Fratello Vip quando i figli litigano

Al Grande Fratello Vip, dove è opinionista fissa della quarta edizione, Wanda Nara continua a svelare chicche sulla sua vita privata. Che è tutt’altro che facile con un marito calciatore e ben cinque figli. La soubrette argentina ha infatti avuto Valentino, Benedicto e Constantino dall’ex Maxi Lopez e Isabella e Francesca dall’attuale compagno Mauro Icardi. Non è facile gestire una famiglia così numerosa ma Wanda, che segue in prima persona i suoi bambini, ha i suoi metodi segreti. Uno di questo l’ha svelato nel corso dell’ultima puntata del reality show: la Nara ha consigliato alle concorrenti Antonella Elia e Wanda Nara – diventate a tutti gli effetti acerrime nemiche nella Casa più spiata d’Italia – di riconciliarsi nello stesso modo in cui fanno pace i suoi pargoli.

Il consiglio di Wanda Nara per Antonella Elia e Fernanda Lessa

“Secondo me Fernanda Lessa e Antonella Elia andrebbero messe insieme, da sole, per 24 ore. Io faccio così con i miei figli. Se litigano gli faccio fare tutto insieme, incluso la doccia. O si ammazzano o nasce un’amicizia che dura una vita”, ha spiegato Wanda Nara ad Alfonso Signorini, conduttore della quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Wanda Nara si definisce una mamma forte e indipendente

“Tutti credono che io stia con Mauro per i suoi soldi, ma io ero già ricca e famosa quando ci siamo conosciuti. E lo ero perché ho lottato per diventarlo. Quando è partito per Parigi era un giovedì, abbiamo passato il fine settimana insieme, poi il lunedì mi sono svegliata a Milano e ho realizzato che ero sola con cinque figli. Non è stato facile”, ha raccontato di recente Wanda Nara.