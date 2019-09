Wanda Nara esclusa da Tiki Taka? La moglie di Icardi rischia il posto

Wanda Nara lascia Tiki Taka? L’ultimo gossip sulla moglie di Icardi

Continua il periodo complicato di Wanda Nara. Al momento non è incerto solo il futuro di Mauro Icardi ma pure quello della showgirl e procuratrice argentina. Stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, nell’edizione di lunedì 2 settembre, Mediaset starebbe pensando di far fuori la sud americana da Tiki Taka. Dopo l’ottimo riscontro dello scorso anno la Nara è stata confermata come prima donna della trasmissione calcistica condotta da Pierluigi Pardo. Ma i recenti problemi tra la famiglia Icardi e l’Inter – con tanto di battaglia legale in corso – rischiano di compromettere il futuro televisivo della Nara.

Cosa ha scritto La Gazzetta dello Sport su Wanda Nara a Tiki Taka

“Wanda lo scorso anno ha portato alla trasmissione audience, interesse e una protagonista della storia che ha caratterizzato la seconda parte di stagione. Ma quest’anno con la causa intentata all’Inter si corre il rischio che la trasmissione diventi un palcoscenico personale nella querelle tra lei e il club”, si legge sul noto quotidiano sportivo. Sarà vero? Al momento la Nara non ha replicato a tali insinuazioni e neppure lo ha fatto Mediaset. Di sicuro la 32enne è stata già protagonista delle prime due puntate della nuova edizione di Tiki Taka.

Wanda Nara protagonista fin da subito di Tiki Taka

Nella puntata d’esordio di Tiki Taka Wanda Nara si è lasciata andare ad un lungo sfogo sulla sua vita privata mentre nel corso della seconda puntata ha abbandonato improvvisamente lo studio per lavorare all’eventuale trasferimento del marito Mauro Icardi. Stando alle ultime indiscrezioni, l’attaccante argentino potrebbe lasciare Milano per il Psg o il Valencia.