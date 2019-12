Wanda Nara scopre che Pupo ha moglie e fidanzata: “Ho fatto una figura”

Wanda Nara scopre che Pupo ha una moglie e una fidanzata: “Ho fatto una figura di m. allora”. Ghinazzi la tranquillizza e chiosa: “Non preoccuparti non lo facciamo a tre”

Pupo e Wanda Nara, che feeling. Gli opinionisti del Grande Fratello Vip 4 vanno d’amore e d’accordo. Sbarcati a Verissimo si sono raccontati dicendo che hanno avuto reciprocamente un’ottima impressione l’un dell’altra dopo essersi conosciuti. “Lei è migliore di quelli che alcuni pensano… Sono sicuro che il GF Vip le darà modo di tirar fuori la sua anima”, ha dichiarato Ghinazzi. “Lui è un uomo molto moderno”, gli ha fatto eco la moglie di Icardi, prima di sapere i dettagli della sua vita privata. Dettagli che sono stati poi snocciolati e che hanno provocato siparietti e risate.

Pupo e Wanda Nara show a Verissimo

“Io al massimo o dormo con la mia compagna o con mia moglie”, racconta Pupo durante la chiacchierata. “Come?”, chiede Wanda stupita, convinta di aver sentito male. “Si, io ho una moglie e una compagna”. Silvia Toffanin, divertita e già al corrente della storia del cantante, lascia carta bianca alla Nara. “Indaga tu, prego Wanda…“. Inizia un siparietto tutto da ridere. “Sei sposato?”, “Sì”. La moglie di Icardi cerca di capire: “Ma qua c’è una con te…”, “Sì, la mia compagna, mia moglie non l’hai conosciuta ma te la farò conoscere presto”, replica Pupo. La Nara è sempre più spaesata: “Ma noi con chi siamo andati a cena?”, “Con la mia compagna!”, chiarisce il cantante. “Allora ho fatto una figura di m, perché le ho detto moglie”, rammenta l’argentina. Nessun problema, Pupo è abituato a situazioni simili. “Ma tutti dicono che è mia moglie perché è da 30 anni che sto con lei e 45 anni che sto con mia moglie”. E non è finita qui…

Pupo stuzzica l’argentina

“Ma come fai? Vi mettete d’accordo per uscire?”, indaga sempre Wanda. “Abitiamo in due case diverse, non lo facciamo a tre”, sorride e fa chiarezza Pupo che poi stuzzica la sua prossima compagna di viaggio al GF Vip circa il suo ex Maxi Lopez. L’argentina fa sapere che lei ha un marito e che è meglio che quando Icardi e Maxi si incrociano non stiano per troppo tempo vicini. Ma questa è un’altra storia su cui si sono già scritti fiumi d’inchiostro.