Wanda Nara si racconta da Chiambretti: il rapporto oggi con Ivana Icardi

Wanda Nara, tutte le sue verità: il rapporto con Ivana Icardi oggi, l’inizio della relazione con Mauro e la risposta alle critiche

A #cr4 la Repubblica delle donne è sbarcata l’esplosiva Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi nonché prossima opinionista del tanto atteso Grande Fratello Vip 4 (in partenza dall’8 gennaio 2020). L’argentina è stata protagonista di una lunga intervista guidata da Piero Chiambretti. Presente in studio anche Alfonso Signorini, che ha dichiarato di averla voluta fortemente al fianco di Pupo nel reality per il suo carattere schietto e diretto. Pronti via e Chiambretti ha iniziato a martellare con le domande e con la sua inconfondibile ironia. Un’ironia leggera, educata, pacata, che gli permette di avventurarsi in quesiti anche scomodi, grazie a una sensibilità adatta a ‘scavare’. “Perché tante persone ce l’hanno con lei?”. “Penso che non si è abituati a una donna che dice tutto quello che pensa”, ha risposto Wanda…

Wanda su Ivana Icardi: le parole della showgirl argentina a #cr4 La repubblica delle donne

“Ho scelto Wanda come opinionista perché è una persona estremamente diretta”, ha fatto sapere Signorini. La parola è poi passata di nuovo alla moglie di Icardi. Chiambretti le ha chiesto perché ci sia tanto livore tra lei e la sorella di Mauro, Ivana. “Penso sia ancora piccola e che ha cercato questa strada nel mondo dello spettacolo (riferendosi al gossip, ndr). In Argentina conta di più e sempre la famiglia… Se ho rapporti con lei oggi? Per sanare un po’ ci vuole comprensione. Lei è stata al Grande Fratello argentino e ha detto il contrario su di me di quanto detto in Italia”. Insomma, Wanda è convinta che Ivana sia in cerca di notorietà e che non sempre dica la verità. Si attende la controreplica dell’ex gieffina.

“Prima mi sono lasciata con Maxi Lopez, poi sono tornata in Argentina e dopo sono stata con Mauro”

La Nara ha affrontato anche le voci che dicono che per lei il marito sia un ‘Bancomat’. “Io guadagnavo di più quando abbiamo iniziato la relazione”, ha sottolineato. E a proposito dell’inizio della love story con il calciatore in forza al Psg ha rimarcato: “Prima mi sono lasciata con Maxi Lopez, poi sono tornata in Argentina e dopo sono stata con Mauro”. E Maxi cosa pensa del fatto che i suoi figli siano spesso in compagnia di Mauro (tra i due calciatori ci sono stati parecchi attriti in passato)? “All’inzio non è stato facile”, ha dichiarato Wanda. Ricordiamo che la showgirl sudamericana ha 5 figli, tre avuti da Maxi Lopez e due dall’attuale marito.