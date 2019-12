Wanda Nara torna a Verissimo: “Dispiaciuta per l’Inter, mio figlio ha pianto”

Wanda Nara a Verissimo parla dell’Inter e del futuro del marito Mauro Icardi

A meno di un mese dalla nuova avventura al Grande Fratello Vip, dove sarà opinionista accanto a Pupo, Wanda Nara è tornata a Verissimo. L’intervista alla soubrette e procuratrice argentina è stata registrata in queste ore ma andrà in onda su Canale 5 solo sabato 21 dicembre. Wanda ha parlato di tanti argomenti ma soprattutto di calcio, dato il suo ruolo da procuratrice per il marito Mauro Icardi. La Nara ha menzionato un probabile ritorno dell’attaccante all’Inter, dopo l’inaspettato abbandono di qualche mese fa. Una proposta – quella del Paris Saint-Germain – che la famiglia Icardi non poteva proprio rifiutare anche se questo ha comportato un bel cambiamento per tutti.

Le dichiarazioni calcistiche di Wanda Nara a Verissimo

“Io vivo ancora a Milano. Vediamo quale sarà la cosa migliore per la carriera di Mauro. L’ultimo giorno di calciomercato è arrivata questa opzione del PSG alla quale abbiamo subito detto sì perché sapevamo che sarebbe stata un gran successo per lui. Il destino, però, non so dove ci porterà”, ha spiegato Wanda Nara a Silvia Toffanin.

Wanda Nara dispiaciuta per la sconfitta dell’Inter in Europa

Wanda Nara ha poi detto la sua sulla sconfitta dell’Inter in Champions League: “Mi è dispiaciuto molto perché ho un figlio che è un tifoso interista e ha pianto come tante altre volte. Noi siamo ancora dell’Inter, Mauro ha un contratto con i nerazzurri”.