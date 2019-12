Wanda Nara non stop: incontro con Pupo, GF Vip e le difficoltà a Tiki Taka

Wanda Nara non stop: l’incontro con Pupo, la differenza di età con Icardi (“Soffro”) e le difficoltà a Tiki Taka (“Devi farti vedere più forte, se no ti calpestano”)

Wanda Nara si racconta a ruota libera. La prossima opinionista del Grande Fratello Vip – e già opinionista di Tiki Taka – si è svelata al quotidiano Repubblica, affrontando tutti i temi che la riguardano. Come al solito, non ha avuto peli sulla lingua. D’altra parte è il suo stile; uno stile divisivo, proprio di tutte le personalità forti, dirompenti. Durante la chiacchierata ha parlato anche del suo rapporto con Mauro Icardi, della differenza di età che pesa (lei 33 anni, lui 26) e, in generale, del mondo del calcio, tutt’oggi ambiente in cui una donna deve lottare il doppio per farsi sentire – ha dichiarato.

Wanda Nara: “Sono una mamma che si alza presto la mattina, prepara la colazione e porta i figli a scuola

“È il mio carattere, sono diretta”, esordisce, a proposito del suo essere schietta. La tv cosa le ha fatto imparare? “A essere determinata. Il mio impegno su Canale 5 per parlare di calcio era una novità. Mai avuto manager, mi gestisco da sola”. Si è notato che inizialmente era più accomodante, mentre poi è divenuta più decisa: “All’inizio ero più morbida, ho capito presto che dovevo essere dura. Noi donne siamo forti come gli uomini, possiamo fare tutto, anche nello sport. Invece ha visto che succede?”. Wanda, senza mezzi termini, parla di pregiudizi che la fanno arrabbiare. “Se sei donna e dici la tua sul calcio devi lottare per parlare”, aggiunge. Che madre è? “Sono una mamma che si alza presto la mattina, prepara la colazione e porta i figli a scuola. Mi sento più in concorrenza con le altre madri che con i personaggi televisivi”.

“La verità è che soffro la differenza d’età con Mauro”

Spazio a Mauro Icardi che si è trasferito a Parigi: “Facciamo weekend lunghi. Prima Mauro mi aiutava tantissimo, è un papà speciale. Quando non stava in Nazionale era molto presente, preparava la merenda per i figli e la sera a volte cucinava”. Ora l’aspetta il GF Vip come opinionista. Perché non come concorrente? “Sarebbe stato impossibile con cinque bambini piccoli. L’idea dell’opinionista è nata con Alfonso Signorini, so che imparerò tanto da lui. Ho conosciuto Pupo, è carinissimo. Dietro il personaggio c’è una persona schietta, come me”. E a Tiki Taka come va? “Tiki Taka è un mondo di uomini, devi farti vedere più forte, se no ti calpestano. Al Grande fratello potrò farmi conoscere per come sono”. Largo quindi a un po’ di pepe. Perché sui social è tanto provocante? “La verità è che soffro la differenza d’età con Mauro, ho sette anni più di lui. Ci tengo a essere sensuale, anche sui social. Mi nascondo dietro un personaggio. Se ti fai conoscere e capiscono il tuo punto debole, poi sanno dove colpirti”.